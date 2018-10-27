高油價與關稅雙重衝擊 歐洲最大電器製造商股價大跌

由於原油價格上漲以及關稅升高的影響，歐洲最大的家電製造商伊萊克斯 (Electrolux AB) 股價暴跌至 4 年低點。

截至 8 月 26 日收盤，伊萊克斯股價收跌 4.39% 至 172.2 瑞典克朗，股價創 4 年來的新低，盤中跌幅更是一度高達 14%。而其美股 ADR 也大跌 4.8%，收報 37.91 美元。在 2017 年下半年股價達到高峰後，伊萊克斯的股價已累計下跌 40%。

股價暴跌的直接原因，是三季報中關於成本提高的相關表述。

在 10 月 26 日公布的 2018 年三季報中，該公司表示，其營運成本正在不斷上升，而北美市場的客戶似乎並不太願意對其產品支付更高昂的價格。

自最近美國的西爾斯百貨破產後，伊萊克斯的零售成本上升，對其自有品牌的烹飪產品產生負面影響，也使得伊萊克斯在北美的利潤遠低於預期。

此前，這家瑞典的家電製造巨頭預計 2018 年的總成本約為 27 億瑞典克朗（2.96 億美元）。而在最新的財報中，該公司將 2018 年的原材料、關稅和貨幣總成本調升至 30 億瑞典克朗（3.33 億美元），並預計 2019 年的總成本也將達到類似的水平。

正是由於對驟升的成本沒有預期到，因此在財報公布後股價出現了劇烈反應。

該公司首席執行官 Jonas Samuelson 評論道，未來原材料面臨的最大挑戰是油價上漲，這意味著明年化學品和塑料的成本將上升。

由於美國對伊朗祭出制裁，市場擔憂全球原有供應恐受影響，國際油價近期一路走高。10 月 27 日，布蘭特原油美瞳價格 77.86 美元，較上一交易日上漲 1.03%。

Samuelsone 還表示，家電零部件和製成品的關稅提高，對公司的成本基礎產生了重大影響，將造成公司產品的定價上升。

而收到高油價導致原材料上升、關稅升高導致零售價提高等問題影響的家電企業，不止伊萊克斯一家，問題也在同行業中蔓延。

法國的電器製造商 SEB 集團在 10 月 26 日歐股早盤交易中一度大跌 14%，最終收跌 10.94% 至每股 123.8 歐元。

伊萊克斯是一家瑞典的跨國家用電器製造商，總部在瑞典首都斯德哥爾摩。該企業持續在全球家電產業銷售單位數量排行中位居第二（僅次於惠而浦），並在商業用洗衣房洗衣設備銷售數量上排名全球第一。

伊萊克斯在斯德哥爾摩證券交易所上市，是 OMX 斯德哥爾摩 30 指數的組成部分。

『新聞來源／華爾街見聞』