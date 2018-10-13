第四季旗開得勝！特斯拉產能狂飆逾11500輛

特斯拉告別生產地獄後，第四季開局產能大爆發，產量已超過 11500 輛，其中包括超過 7000 輛 Model 3。

受此消息激勵，週五 (13 日) 特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 2.6%，來到每股 258.78 美元。

特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

特斯拉第三季產能結果顯示，是該公司有史以來汽車產量最大的一季，生產超過 80000 輛汽車，其中包括超過 53000 輛的 Model 3。

第四季開局表現更強勁，第二週生產 5300 輛 Model 3，打破特斯拉有史以來的新紀錄，這意味著特斯拉第四季將設法維持 Model 3 近 5000 輛的週產目標。

一位熟悉特斯拉生產的消息人士表示，第四季特斯拉生產 3 款車型 Model S、Model X 和 Model 3 共 11500 輛汽車，其中 Model 3 佔了 7400 輛。

今年早些時候特斯拉的極端自動化計劃破裂，迫使該公司於製造工廠外豎起巨大的帳篷，搭建臨時性手工組裝生產線，修改整個裝配過程，來力保第三季獲利。最新的產品數據力證執行長馬斯克採取的戲劇化行動是可行有效的。

特斯拉曾於 8 月宣布將達成每週生產 6000 輛 Model 3 的目標，因此，10 月 1 日特斯拉為提增產量，再度在加州弗里蒙特搭起帳篷新產線。

然而，擴大生產也帶來了不利因素。特斯拉週五 (12 日) 在其網站上公告，買家必須在 10 月 15 日之前下訂單才能在年底前取得訂購的汽車，並獲得即將到期的美國聯邦稅收抵免。

特斯拉是第一家在美國累計銷售 20 萬輛電動汽車企業，銷量達 20 萬亦表示將逐步淘汰補貼。明年 1 月 1 日特斯拉的 7500 美元稅收抵免優惠將減少一半。

特斯拉尚未發布第四季生產和交付前瞻，但表示計劃改進 Model 3 的生產。市場預期產量增加可觀且獲利可期。