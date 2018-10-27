熱門股—康普受惠特斯拉轉盈題材 逆勢抗跌收復月線

PTA 氧化觸媒大廠康普 (4739-TW) 受惠電動車大廠特斯拉 (Tesla) 第 3 季財報表現創單季獲利新高，成功轉虧為盈，激勵本周股價逆勢走強，雖然周五 (26 日) 受到大盤走弱影響，股價未能續強漲，終場以 87 元作收，但仍成功站穩 5 日線之上，並收復月線，股價週漲幅近 3%，週線連 2 紅，也成為盤面少數週線收紅的個股之一。

康普正在辦理現金增資案，將發行 600 萬股普通股，每股發行價格暫訂為新台幣 70 元，預計現增金額約 6000 萬元，現金增資認股基準日為 11 月 19 日，將用於償還銀行借款與充實營運資金。

康普去年新增月產能 2000 噸的第 3 條硫酸鎳產線，在新產能挹注下，今年前 9 個月營收均維持 5 億元水準，前 3 季累計營收已達 48.35 億元，年增逾 3 成，創歷年同期新高，預估今年硫酸鎳出貨量可望攀升至 2 萬噸。

康普第 2 季受惠新產能挹注下，單季合併營收 15.58 億元，年增超過 4 成，稅後純益 1.33 億元，年增逾 68%，每股稅後純益 1.31 元；上半年合併營收 31.69 億元，年增 34%，稅後純益 2.87 億元，較去年同期增加 6 成以上，每股稅後純益 3.01 元，創歷年同期新高。