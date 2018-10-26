Hitachi集團擬公開收購永大 每股價格60元

電梯大廠永大 (1507-TW) 經營權之爭才落幕不久又再掀風雲，永大今 (26) 日公告，主要股東 Hitachi 集團正式擬以每股現金 60 元的價格，以公開收購方式，取得永大總數約 38.32% 至 88.32% 股權，且 Hitachi 集團已與持有永大已發行股份總數 4.27% 的名譽董事長許作立簽訂協定，待此次公開收購依法申報及公告後，許作立將參與應賣。

Hitachi 集團今日在官網上公告，擬以每股現金新台幣 60 元的價格，公開收購永大股權。對此，永大今日也公告指出，從 Hitachi 集團網站公告內容，獲悉其擬以每股現金 60 元的價格，以公開收購方式，取得永大 38.32% 至 88.32% 股權。

目前 Hitachi 包含其下子公司 Hitachi BuildingSystems，共持有永大約 11.7% 股權，若此次公開收購完成後，Hitachi 集團對永大的持股將達到 100%。

永大表示，Hitachi 集團將於取得中國國家市場監督管理總局核准後，向證券主管機關申報此次公開收購，並於此次公開收購申報日起，正式開始進行公開收購。若以永大今日收盤價 51.6 元計算，溢價幅度約達 16.27%。

不過，永大指出，若 Hitachi 集團未取得中國國家市場監督管理總局就此交易案結合的申報核准，將不會進行公開收購，且在公開收購正式開始後，仍須取得經濟部投資審議委員會之核准、公平交易委員會的結合許可，及其他主管機關核准，才得以完成公開收購。

此外，永大也表示，Hitachi 集團已與持有永大已發行股份總數 4.27% 的名譽董事長許作立簽訂協定，待此次公開收購依法申報及公告後，許作立將參與應賣。