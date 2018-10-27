鴻海FII新董座接任 下一步全力衝刺技術發展

鴻海 (2317-TW) 旗下 FII 董事長陳永正辭去董事長與董事職位，新任董事長由李軍旗接任，並由吳惠鋒出任副董事長，業界認為，陳永正擅長品牌行銷，李軍旗、吳惠鋒則擁有扎實技術背景，意味 FII 已完成在品牌市場定位，將全力衝刺技術發展，往下一階段邁進。

陳永正出生於 1956 年，畢業於美國俄亥俄州立大學和芝加哥大學，取得數學計算機雙碩士學位以及高級管理人員工商管理碩士，歷經摩托羅拉、微軟及澳洲電信。

陳永正熟悉企業客戶、消費者及品牌經營，他無論在摩托羅拉擔任全球副總裁暨中國總裁，或是微軟大中華區首席執行官時，均助公司與中國大陸官方維繫良好的關係，因此也被視為打響 FII 品牌知名度以及掛牌上市的主要推手。

新任董事長李軍旗出生於 1969 年，畢業於日本東京大學，獲得機械工程博士學位，專長精密模具，擔任過鴻海集團內部多家子公司的董事長與總經理，包括惠州基准、普成鴻刃、鄭州鴻刃、成都准刃等。

副董事長吳惠鋒出生於 1949 年，畢業於美國俄亥俄州立大學，獲電機工程碩士學位，擔任鴻佰科技董事長，鴻海精密工業副總裁，負責雲端產品事業群，過去曾為鴻海旗下樺漢董事長，並於美國 Digital Equipment Corporation 及 GE 等公司就職。

業界人士認為，李軍旗以及吳惠鋒擁有濃厚的技術背景，在陳永正替 FII 在打響知名度以及品牌定位，完成階段性任務後，接下來接手的團隊將全力衝刺技術發展，讓 FII 往下一階段邁進。