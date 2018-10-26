良好投資者關係 陳綺華：降沽空機構「生存空間」

沽空機構突然來襲，狙擊上市公司，如何處理這瞬間出現的危機? 香港投資者關係協會會長陳綺華接受香港《財華社》授出秘訣：做好投資者關係，減低沽空機構「生存空間」!

香港資本市場近數年，多了來自西方沽空機構針對本港上市公司發表沽空報告，內容多涉及造假嫌疑狙擊本港上市公司，受害企業股價瞬間蒸發不少，損失慘重。面對突然而來的襲擊，陳綺華強調投資者不是儍瓜，也會質疑報告內容的真實性。假若上市公司一貫與投資者保持溝通，有關疑問或早已獲得公司解答消除疑慮。她認為，投資者關係做得好，「沽空機構將不會有生存空間」。

若被沽空機構狙擊 把握黃金24小時回應

面對被沽空機構狙擊，她的建議是把握黃金24小時，就事件作迅速反應，起碼要對外公佈，公司正在處理有關事宜，但需要時間消化報告內容，並將於什麼時侯就沽空報告作詳盡回應。若仍採取迴避、被動的古老應對方法，在現今互聯網時代，只會讓負面消息繼續發酵，將事件愈滾愈大。事件無疑對上市公司產生重大考驗，若公司資料一直整齊存檔，在這些重要關頭也有助對事件作迅速反擊。

在互聯網一切講求速度的年代，她表示對上市公司的投資者關係工作也帶來了新的挑戰。不單是沽空報告，即使是出現公司相關傳聞，在互聯網也會迅速傳播開去，公司必須作出迅速反應，以正視聽；科技發達，亦令投資者關係人員不時要處於工作狀態。此外，上市公司又要在社交媒體上設立帳戶，如Facebook、微信等，加強與投資者連繫。投資者關係的同事，也會被邀請進入不同的微信群組，回應網民的對公司的查詢，她提醒這些場合也要保持緊慎，不可發佈股價敏感訊息，絕不是朋友「閒聊」的場合。

環境社會管治報告 加深投資者對公司認識

為推動綠色金融、可持續發展，港交所自2017年便強制上市公司，除了財務報告外，亦要每年同時發表一份環境社會管治報告。陳綺華稱，財務報表只是反映過去的數字，環境社會管治報告更能看到公司的未來；並讓投資者獲取更多資訊，加深對公司的認識，令投資者更清晰公司的價值。以現時香港上市公司平均市值為100億港元計算，即便股價提升1%已相當於1億港元；實在物有所值!

不過，部分上市公司視此報告為一項合規要求，機械式將一些標準答案放到報告上。她指出其實每家上市公司，均與環境、社會、管治有密切關係，任何行業都會涉及環保，例如地產公司採用的建築材料，以至施工過程也會涉及環保；重視環保的公司其實可以大造文章。社會欄目主要反映公司的社會責任。公司管治則是投資者最關注的議題，欠缺良好公司管治的公司，不會獲得投資者垂青。





協會加強上市公司與投資者關係

歐盟從2018年1月開始，實施歐盟金融工具市場規則II(MFID II)新法例，陳綺華表示對香港大小上市公司也會帶來影響。雖然此歐盟新規只監管歐洲的証劵商，但証劵商只要在歐洲有業務，全球也會跟隨新規定。新規例下，以往券商為基金經理提供的免費分析報告，以及進行免費的上市公司推介活動，今後均要收取費用。基金經理會改變以往慣例，由於要付錢，會主力參與大型上市公司推介活動，中小型公司自然會受到冷落。另一方面，大型上市公司以往進行路演推介活動前後，券商都會為其提供免費分析報告服務，但因為資源減少下而受影響,。因應新的發展形勢，她表示香港投資者關係協會正尋求與投資界的協會合作，共同舉辦上市公司推介活動，為上市公司會員提供多一個渠道與投資者溝通。

投資者關係行業可算是一門新興行業，隨著香港股票市場規模不斷擴大，更多機構投資者參與投資港股，對上市公司管理層的溝通需求大大增加，投資者關係便成為一門應運而生的新興職位。香港投資者關係協會成立至今已有10年，旨在推動有關工作更專業化、國際化，加強上市公司與投資者之間的溝通聯繫。

