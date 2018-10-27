凜冬已至？對投資經理來說 2018年真是艱難的一年

周三，美股的暴跌已經讓這個全球最強勢的股市抹去了今年所有漲幅。投資回報率的大幅縮水，讓投資經理已找不到安全的避風港。

去年，投資者還沉浸在全球經濟同步復甦的喜悅中，全球股市齊頭並進，商品市場一片狂歡，LME 期銅更是創出 15 連陽的驚人壯舉。

如今，隨著美元融資成本走高，貿易摩擦加劇，全球經濟走向了分化。各大資產均表現不佳，其中唯有油價和美元現金的回報率最高。

倫敦證券公司 Oanda Corp. 的分析師 Craig Erlam 表示，從貿易摩擦到義大利預算，都沉重打擊了市場。雖然英國脫歐和義大利債務危機主要集中在歐洲，但全球貿易摩擦的影響看起來會持續一段時間。

各類資產回報率的糟糕表現，已經讓機構投資者提前進入寒冬。

一個月前，美國股市還是少數幾個表現不錯的資產，但聯準會堅定的升息步伐和美債殖利率的不斷走高，引發了全球一場流動性危機。僅僅一個月不到的時間，美股 2 兆美元的市值煙消雲散。

歐洲股市也不盡如人意，今年 Stoxx 600 指數下跌超 10%。

新興市場股市更是慘不忍睹，不少股市都跌入了熊市區間。根據摩根士丹利上月數據顯示，今年大部分資產都創下了自 2008 年以來的最差回報率表現。

曾經在市場上叱咤風雲的債王 Bill Gross 所執掌的 Janus Global Unconstrained Bond Fund 在上半年，合計虧損 2.12 億美元，僅利率期貨一項上就虧損了 1.53 億美元。截至 8 月 31 日，該基金的資產凈值從去年 12 月底的近 22 億美元腰斬，縮水至 11.5 億美元。

此外，經營了 16 年的對沖基金 Criterion Capital Management 和知名對沖基金公司 Tourbillon Capital Partners LP 都在本月宣布關門大吉。

『新聞來源／華爾街見聞』