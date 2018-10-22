〈陸股收復2600〉美股當中 這4家企業受益機會最大

陸股今 (22) 日收漲逾 4%，各類股悉數大漲；外媒估計，美股當中，包括重型工業機械製造商卡特彼勒 (CAT-US)、迪士尼 (DIS-US)、思科 (CSCO-US)，以及波音 (BA-US) 等 4 家企業，最有機會受益。

台北時間週一晚間 8 點 24 分，Investing.com 數據顯示，卡特彼勒、迪士尼、思科、波音，盤前股價分別上漲 1.81%、0.26%、0.42% 及 1.00%。

卡特彼勒盤前股價漲逾 1.8%。(圖：翻攝自 Investing.com)

上週五，包括國務院副總理劉鶴在內等多名中國高官，接連信心喊話，釋出利多，帶動陸股走揚，當天上証指數收漲 2.6%。

週一陸股延續漲勢，上證綜指收漲 4.09%，至 2654.88 點；深證成指收漲 4.89%，至 7748.82 點。

CNBC 利用量化分析工具「Kensho」，依據歷史資料，觀察當上證綜指在 1 天內上漲 2% 或更多時，美股的表現；而最有機會受益的公司，依序為卡特彼勒、迪士尼、思科和波音。

值得注意的是，若陸股漲勢，只是曇花一現，之後又走跌，上述企業股價也可能受害。

中國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增 6.5%，未及市場預期 (6.6%)，創近 10 年新低。

但中國國務院副總理劉鶴上週強調，雖然近期陸股出現明顯波動、下滑，但「泡沫已經大大縮小」，上市公司品質正在改善，「沒理由不對中國經濟發展充滿信心」。

中國人民銀行行長易綱也說，近期陸股波動，主要是受到投資人情緒影響，目前中國經濟基本面，仍十分良好，成長力道頗強。