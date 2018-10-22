〈陸股收復2600〉專家：貿易緊張局勢恐使陸股再度下跌

陸股今 (22) 日收漲逾 4%，各類股悉數大漲；不過，專家示警，受美中貿易緊張局勢影響，不確定性未除，股市恐再度下跌。

上週五，包括國務院副總理劉鶴在內等多名中國高官，接連信心喊話，釋出利多，帶動陸股走揚，當天上証指數收漲 2.6%。

週一陸股延續漲勢，上證綜指收漲 4.09%，至 2654.88 點；深證成指收漲 4.89%，至 7748.82 點。

對此，AMP Capital 投資策略主管兼首席經濟學家 Shane Oliver，在接受 CNBC 採訪時直言，就中期來看，陸股可能具備「良好價值」，但美中貿易爭端帶來的不確定性太大，股市恐再度下跌。

新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 資深投資策略師 Vasu Menon 亦稱，貿易緊張局勢，讓中國蒙上一層陰影，「這不會太快結束」。

Menon 說，「你今天看到一波反彈，但會更高嗎？我不這麼認為。」

中國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增 6.5%，未及市場預期 (6.6%)，創近 10 年新低。

但中國國務院副總理劉鶴上週強調，雖然近期陸股出現明顯波動、下滑，但「泡沫已經大大縮小」，上市公司品質正在改善，「沒理由不對中國經濟發展充滿信心」。

中國人民銀行行長易綱也說，近期陸股波動，主要是受到投資人情緒影響，目前中國經濟基本面，仍十分良好，成長力道頗強。