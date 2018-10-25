《王者榮耀》啟動強制公安實名校驗 中興通訊年報預告出爐

• 《王者榮耀》啟動強制公安實名校驗 不通過者禁止登錄

騰訊控股 / 周四收盤 - 2.47%/ 報收 269 / 距年內高點 - 43%

證券時報提到，今天，騰訊再次升級「《王者榮耀》健康系統」，以北京地區為起點，正式啟動《王者榮耀》全部用戶的強制公安實名校驗，未通過校驗的遊戲賬號將禁止登錄。同時，為杜絕未成年人「玩小號」的問題，一個未成年人實名資訊僅允許用於微信和 QQ 平台各一個遊戲賬號的校驗。

據悉，遊戲業務是騰訊重要利潤來源之一，此番強制公安實名校驗或對該業務產生負面影響。

騰訊今日再創本輪下跌的新低，沽空額 11.95 億，創本月最高，沽空比率為 14.356%。

走勢復盤

上證綜指 / 周四收盤 + 0.02%/ 報收 2603.80 / 距年內高點 - 27%/ 距年內低點 + 7%

深證成指 / 周四收盤 - 0.21%/ 報收 7529.41 / 距年內高點 - 35%/ 距年內低點 + 6%

創業板指 / 周四收盤 - 0.82%/ 報收 1273.60 / 距年內高點 - 34%/ 距年內低點 + 7%

恆生指數 / 周四收盤 - 0.49%/ 報收 24994.46 / 距年內高點 - 25%/ 距年內低點 + 1%

隔夜美股暴跌，今日亞太市場一片肅殺，A 股早盤也遭重挫，三大指數全部大幅低開。

但午後隨著券商股強勢發力，三大股指齊齊上攻。恆指大幅低開之後走勢震盪，直到尾盤多頭髮力，跌幅逐步收窄。

• 中興通訊披露三季報與年報預告

中興通訊 / 周四收盤 + 0.87%/ 報收 17.44 / 距年內高點 - 55%/ 距月內低點 + 20%

中興通訊盤後披露三季報。財務數據顯示，在今年前第三季中興通訊實現營業總收入約為 588 億元，年增率下降 23.26%；當期對應實現歸屬凈利潤約為 - 72.6 億元，年增率下降 285.92%。

中興通訊披露的 2018 年年度業績預告顯示，預計 2018 年度實現歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤虧損 62 億元 - 72 億元，預計年增率下降 235.72%-257.61%。

對於公司 2018 年業績變動的原因，中興通訊表示，公司報告期內有 10 億美元罰款；由於公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失。

目前中興股價已經反映了罰款和貿易問題的負面影響，自前期連續跌停之後，股價走出上升通道。

• 寧德時代營收凈利潤雙雙大增

寧德時代 / 周四收盤 + 5.08%/ 報收 80.91 / 距年內高點 - 15%/ 距月內低點 + 36%

華爾街見聞指出，寧德時代公布 2018 年 Q3 財報，該季度公司實現營業總收入 97.76 億元，年增率增 72.23%，凈利潤 14.68 億元，年增率增 93.25%。

營收和凈利潤雙雙大增顯示寧德時代良好的基本面。此前 42°C 公司日報提到，寧德時代短期還有慣性沖高的可能。

• 科大訊飛高管真金白銀增持

科大訊飛 / 周四收盤 - 2.50%/ 報收 22.2 / 距年內高點 - 51%/ 距月內低點 + 12%

科大訊飛盤後發布公告，董事長、總裁劉慶峰和董事、副總裁陳濤增持公司股份，劉慶峰增持公司股份 55.1 萬股，成交價格區間 21.40 元 - 22.31 元，均價 21.78 元。陳濤增持公司股份 9.27 萬股，成交價格區間 21.59 元 - 21.62 元，均價 21.60 元。

• 恆瑞醫藥三季報披露 股價或止跌

恆瑞醫藥 / 周四收盤 - 3.01%/ 報收 56.80 / 距年內高點 - 32%/ 距月內低點 + 6%

今日盤後，恆瑞醫藥發布三季報，報告期內實現營業收入 12,458,768,346.51 元，年增率增長 23.77%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 2,911,920,929.49 元，年增率增長 25.10%。每股收益 0.79 元。

短期看，恆瑞醫藥在 55 元一線獲得支撐，由於第三季財報基本符合預期，短期存在築底可能。

• 福耀玻璃出現操作機會

福耀玻璃 / 周四收盤 - 1.26%/ 報收 22.8 / 距年內高點 - 22%/ 距月內低點 + 1%

福耀玻璃發布 2018 年三季報，公司 2018 年 1-9 月實現營業收入 151.22 億元，年增率增長 12.88%；汽車零部件行業已披露三季報個股的平均營業收入增長率為 11.65%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 32.62 億元，年增率增長 52.18%，汽車零部件行業已披露三季報個股的平均凈利潤增長率為 22.36%；公司每股收益為 1.30 元。

福耀玻璃走勢顯著強於大盤，目前股價位於上升趨勢線附近，客觀上存在操作機會。

• 恆大 16 億融資中止 明年將迎償債高峰

中國恆大 / 周四收盤 + 1.70%/ 報收 19.18 / 距年內高點 - 34%

據中國網地產報導，恆大地產 16.74 億規模 ABS 發債計劃被上交所中止。據了解，債券發行人為恆大地產集團福州有限公司。

此前 42°C 公司日報提到，恆大集團正與金融機構談判，計劃本月將其香港寫字樓作為抵押品，籌集約 15 億美元資金。

同時，財經網發文稱，恆大從去年到今年，發債 4 次用於償還「舊賬」。恆大之所以熱衷海外發債，源於國內房企融資渠道的收緊。對於恆大所處的房地產行業，2019 年將迎來償債的高峰期。

從恆大目前股價來說，下方 17 元是重要支撐位，由於從高位回調幅度較深，預計短期或將反彈。

• 瑞銀髮布利多研報 舜宇光學走勢依舊疲弱

舜宇光學科技 / 周四收盤 - 7.71%/ 報收 72.45 / 距年內高點 - 59%/ 距月內低點 + 5%

據智通財經消息，瑞銀髮布報告指出，市場對舜宇光學科技過度擔憂，該行相信交易對舜宇手機鏡頭業務影響有限，而舜宇車載鏡頭客戶基礎比富士廣泛。儘管因投資者憂慮上述交易、中美貿易戰及需求不確定性對集團的影響，但該行依舊維持其股價會逐步見底，為投資者提供長期增長機會這一看法，保持「買入」評級，目標價 128 港元。

目前舜宇光學科技股價接近前低，今日沽空金額 4.34 億，為本月最高，沽空比率為 31.942%。

交易機會

• 好未來披露財報 股份庫藏股計劃出爐

好未來 / 周三收盤 - 1.60%/ 報收 22.74 / 距年內高點 - 52%/ 距月內低點 + 8%

10 月 25 日消息，好未來教育今日公布其截至 2018 年 8 月 31 日的 2019 財年第第二季未經審計財務報告。根據報告顯示，本財季收入為 6.998 億美元，年增率增長 53.5%；凈利潤為 7700 萬美元，年增率增長 29.5%。

此外，好未來宣布，經過董事會批准，將在未來 12 個月內庫藏股價值 1 億美元的普通股。儘管如此，好未來盤前股價下跌 2%。

• 推特財報超預期 盤前大漲 11%

推特 / 周三收盤 - 4.28%/ 報收 27.54 / 距年內高點 - 42%/ 距月內低點 + 5%

推特披露最新一季的財報，上個季度每股收益增至 21 美分，高於預期的 14 美分。同期內，推特營業額達到 7.58 億美元，也打破了 7.02 億美元的預期，其中廣告銷售增加了 29%。

然而，推特的財報也顯示，其月度活躍用戶的數量下降至 3.26 億，預期為 3.315 億。推特股價盤前大漲 11%。

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