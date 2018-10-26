新任 Fed 副主席首次公開演說：支持更多次升息

週四 (25 日) 新官上任的聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 發表首次重要政策演講提到，隨著經濟繼續保持強勢，更多次升息可能是必要的。

克拉里達在華盛頓發表的首次公開演講中提到，目前的情況來看，整體經濟成長強勁，熱絡的就業市場特別讓他感到驚訝。

克拉里達的演說內容比其他聯準會官員更為溫和，他認為聯準會基準基金利率可能會「進一步逐步調整」，也表示如果經濟數據趨勢和通膨率下降，情況就可能會改變。

基於對許多證據解讀，克拉里達認為經濟的趨勢增長可能會更快，結構性失業率低於他多年前的預期。

克拉里達在演講中引用類似於聯準會主席鮑爾使用的研究，該研究指出延遲升息過久的危機。具體而言，他談到了「中性」利率既不是刺激性的也不是積極的，並表示過去歷史已證明，保持低於中性利率的風險會導致通膨過熱。

不過，克拉里達也承認，即使勞動力市場緊縮和薪資上揚，目前通膨壓力似乎很低。他也補充提到，經濟可能有成長空間。國民儲蓄率提高表明，消費者擁有更多的購買力，而減稅政策則為商業投資提供了動力。

美國總統川普 4 月發布新人事，提名太平洋投資管理公司 (Pimco) 全球戰略顧問的哥倫比亞大學經濟學家克拉里達擔任聯準會副主席，美國參議院於 8 月底批准這項人事提名。本週四 (25 日) 演講是克拉里達上任聯準會 (Fed) 副主席後首次公開的重要政策演講。

聯準會近期成為全美金融與政治的關注中心，美國總統川普多次公開場合上批判聯準會升息過快，週二 (23 日) 川普受訪時重批聯準會主席表示：「每次我做些好事，他就升息」甚至直言後悔任命鮑爾做聯準會主席。