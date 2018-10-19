〈經濟大師論壇〉美股跌跌不休 安聯：升息是主要禍首

美股大跌連帶拖累亞股表現，安聯集團首席經濟學家麥可海斯博士認為，美股重挫主要與利率預期升息、美沙關係緊張推升油價上漲以及義大利違反歐盟規定等三大因素影響。

安聯集團今 (19) 日舉行經濟趨勢大師論壇，邀請安聯集團首席經濟學家麥可海斯博士剖析全球與台灣的經濟發展現況。

麥可海斯指出，市場普遍預期於美國將持續升息，加上美國與沙烏地阿拉伯關係劍拔弩張，推升油價走勢，讓美股持續攏罩在空頭氛圍下。此外，歐元區則有義大利遭歐盟批評違反規定，上述三大原因導致美股走跌下挫。

麥可海斯認為，目前影響全球經濟走勢的原因還包括，保護主義、政治風險與新興市場的債務危機，其中亞太區受到，保護主義引起的貿易戰、美國升息，以及私人債務持續攀升等因素影響，導致亞太地區的經濟成長率放緩，預估亞太經濟成長率預估值將從今年的 4.9% 微幅降至 4.8%。

觀察亞太市場的經濟成長率，包括台灣、大陸與香港經濟成長率預估值皆同步下修，其中台灣今年經濟成長率預估值從去年的 2.9% 則降至 2.6%，明年經濟成長率估值更降至 2.3%。

麥可海斯認為，美國聯準會預計會在 2019 年底前有 4 次升息，而隨著利率持續調升，預計將帶動美國政府 10 年期公債殖利率持續攀升，但預估 10 年期公債利率最多到 3.5% 就會觸頂。

他表示，美國經濟雖然持續成長，但預計在 2019 年逐漸放緩，預期屆時美國將停止升息，當美國升息循環暫停時，新興市場資本外流的情況可望趨緩，並進一步回流重返新興市場。