上緯出售海能風場股權 完成行政契約簽署 本季可望再有收益入帳

上緯投控 (3708-TW) 今 (25) 日公告，針對出售海能國際投資公司 30 萬股給麥格理的交易部分，已完成第一階段行政契約簽署，未來上緯與麥格理針對海能的持股分別為 25% 與 75%，由於該交易採分階段收取價款，上緯本季可望再有收益認列入帳。

上緯董事會今年 6 月底通過出售海能國際投資公司股權，對象為麥格理資本，每單位交易價格為 69.23 至 112.57 美元，處分收益為 2077 至 3377 萬美元 (約合新台幣 6.43 至 10.5 億元)，但須按照簽署行政契約、電能購售契約、取得專案融資的時程與條件，分階段收取價款並認列收益。

在海能國際投資公司股權 8 月交割完成後，上緯已有部分金額入帳，也反映在 8 月自結獲利上，使 8 月自結稅後純益年增 20.71 倍、達 5.21 億元，每股純益則是年增 19.56 倍、達到 5.758 元。

上緯共出售旗下海能國際投資 30 萬股，手中仍有海能 10 萬張持股，未來上緯與麥格理針對海能的持股分別為 25% 與 75%，麥格理將為海能最大股東。而上緯今日也公告，目前依合約簽定的交付條件中，已於今日完成行政契約 (Administrative Agreement) 簽署，完成第一階段合約，本季可望認列收益。

對於海能風電 378MW 的專案融資進度，上緯董事長蔡朝陽日前表示，自有資金規劃 3 成，其餘 7 成採專案融資方式，融資額逾 400 億元，預計明年第 2 季完成專案融資，目前進度相當順利。