〈羅傑斯開講〉揭密個人投資密碼 最大部位是美元 示警人民幣還會貶

國際投資大師吉姆 ‧ 羅傑斯睽違 10 年今 (25) 日再度在台開講，對於美國聯準會 (FED) 升息的腳步，他認為，過去 10 年利率那麼低讓全世界債務都暴增，現階段要讓利率正常化很困難，若美國金融市場和經濟轉弱，不排除 FED 可能暫緩升息，但他也指出，短期美元走強的趨勢並不會改變，目前美元仍是個人最大的投資部位，而人民幣恐還會再貶。

羅傑斯透露，目前本身最大的投資部位是美元，「美元可能會越來越貴，不過，要留意未來將因漲多遭受拋售而泡沫化」，要會掌握賣點，同時，當人民幣可自由流通時，他也會逐漸布局人民幣，同時布局黃金部位。

但羅傑斯提醒，現階段美元強導致非美貨幣繼續偏弱，不排除人民幣還會貶。

羅傑斯強調，央行將利率降至 0% 是錯誤的判斷，利率太低導致全球債務均暴增，「現在堆積如山的債務該怎麼辦？要利率正常化相當困難」。

因此，若未來美國經濟轉弱，FED 有可能暫緩升息，「它們會做任何事情讓整個市場好起來」。

另外，羅傑斯表態相當看好長線中國市場表現，即便很多人不喜歡但 21 世紀是中國的世紀，而中文將是下個世紀的語言，特別看好中國未來的醫療需求和環保行業。

他也提到，11 年前即搬來亞洲，希望子女會說中文，因為這就是趨勢。

不過，在中國債務高築之下，羅傑斯提醒投資人要特別小心債務高的公司，肯定有些中國的公司在這段金融動盪過程中會破產。