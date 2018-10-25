沙國第3季非石油收入年增48% 王儲：經濟改革將持續進行

沙烏地阿拉伯財政部長 Mohammed Al-Jadaan 週四 (25 日) 表示，沙國今年第 3 季的非石油利入，較去年同期大增 48%，達到 2110 億里亞爾，相當於約 562.5 億美元。

沙國正進行一系列經濟改革，以逐漸擺脫過度依賴石油收入的現況，將財務收入多元化。今年第 2 季沙國的非石油收入為 894 億里亞爾，年增 42%。

利雅得近日正召開重要的投資會議以爭取外資，但受到謀殺記者事件影響，多位商業領袖與主流媒體均拒絕出席。

沙國政府今年預計出現 195 億里亞爾赤字，而據上個月 Al-Jadaan 的說法，明年的預算赤字將增加至 1280 億里亞爾，沙國希望能靠更多的非石油收入，以減輕赤字。

沙國薩爾曼王儲 (Mohammed bin Salman) 在這次會議中，也提到明年度預算，他表示，2019 年年度預算會是史上最大的一次，預計到 2030 年，失業率有望下降到 7%。

在本次會議上，薩爾曼王儲也首度公開表達他對記者被殺案的看法，他指稱，這次謀殺是個「令人髮指的罪行」，並承諾會為死者伸張正義。

但同時，他也強調，沙國的經濟改革計畫將不會因這些波折而改變，目前相關的改革仍在進行，而沙國對極端主義的打擊及反恐戰爭也會持續進行。