〈美沙緊張〉川普批評殺害記者的掩飾行為：對沙國的懲罰由國會決定

美國總統川普週二 (23 日) 表示，對於記者 Jamal Khashoggi 在沙烏地駐伊斯坦堡遇害的應對，他將交給國會來決定。他還批評，沙國反覆的說法是有史以來「最糟糕的」掩蓋作為。

他說，他希望得到兩黨關於懲罰措施的建議，但就美國最終採取的措施，他將交由國會決定。

與此同時，美國國務卿 Mike Pompeo 表示，對於確定已參與謀殺事件的沙國官員，美國正在撤銷他們的簽證，並評估制裁這些人的可能性。

他說，美國不會容忍這種讓 Khashoggi 無法發聲的做法，因此懲罰措施將不只於此。

這次記者被殺的多項證據，都由土耳其政府爆料發布。土耳其總統 Recep Erdogan 週二早前表示，根據他們的調查結果，顯示沙國政府是預謀殺害 Khashoggi，沙國應該「由上而下」徹查，揭露那些策劃預謀殺害的真凶。

川普回應指出，殺害記者的原始想法很糟，執行得很不好，更是史上最糟的掩飾行動。

沙國政府一開始堅稱 Khashoggi 離開領事館，直到兩週後，才依初步調查結果承認，記者因「發生衝突」死亡。

川普說，這件事就不應該發生，沙國不該去做這件事及掩蓋它。他補充說，他在週一與薩爾曼 (Mohammed bin Salman) 王儲談過，王儲否認與記者被殺一事有任何關係。

美國還未發表可能的制裁做法，沙國則在這兩天表態，不會實施類似 1973 年的石油禁運，反而因為伊朗即將受制裁，正在增產以滿足需求，這也造成週二油價下跌超過 4%。

之前川普明確表示，無論調查結果為何，他都不會取消美國對沙國的軍售，因為這麼做最受傷的是美國，沙國可能轉向俄羅斯、中國或法國購買武器。