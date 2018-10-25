央行端出新武器，中國基金分批佈局是時候

自上週來中國政令迭出馳援困境中的民營企業，目前正快速朝著真金白銀的落地階段推進。據不願具名知情人士透露，中國央行計畫向中債信用增進公司提供 100 億元人民幣，為民企發債提供增信支持。 新聞來源: 鉅亨網 2018-10-23

除了可能透過額外擔保金，紓解小微企業貸款壓力外，中國央行也將提高再貸款與再貼現金額等方式，多管齊下引導資金流向小微企業。「鉅亨買基金」認為此與過去多次定向降準類似，都是在大環境不缺少資金的情形下，如何克服銀行不願意放款給小微企業的難題，並解決小微企業融資成本過高的實驗性措施，未來觀察重點仍是中國貨幣狀況能否持續放鬆。

1. 中國大小型股表現差很多

小型股為中國股市重災區

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採滬深 300 指數，資料日期：2018/10/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

今年以來，不論是 A 股的上證指數及深圳指數，或是 H 股為主的恆生國企及 MSCI 中國指數，下跌幅度都來到雙位數。但若從市值大小來看，大型與小型類股表現差異甚大，小型類股今年以來下跌近 60%，而產業龍頭的超大型類股僅下跌 1.3%。如此巨大的差異，也反應在中國政府的政策上，不難解釋為何中國央行要積極解決小微企業融資難的問題。

2. 小微企業融資困難

大型銀行放款態度謹慎

資料來源：中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/10/24。

從 2017 年下半年以來，中國小微企業貸款年增率便持續下滑，而大型銀行扮演了其中的關鍵角色（大型銀行對小微企業貸款年增率由 11.6% 驟降至 4.2%）。從資產來看，中國大型銀行總資產高達 90.8 兆元人民幣，佔整體銀行資產比重的 36%。加上大型銀行資產成長速度較快，若大型銀行不願降低小微企業貸款標準並增加放款，小微企業便難以生存。如今中國央行希望透過增加再貸款及再貼現金額，便是希望能扭轉此趨勢。

3. 貨幣政策放鬆，分批佈局中國股市

貨幣狀況趨於寬鬆後，中國股市表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 中國指數，回測期間：2000-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處貨幣狀況寬鬆定義為近 3 個月及 6 個月中國貨幣狀況指數雙雙升高。

目前只有 100 億的民營企業債券融資支援工具及 1,500 億的再貸款及再貼現金額，都並非大開貨幣閘門放水的政策，仍屬於結構型調整，且實驗性質較強烈的政策。能否起到扭轉銀行風險偏好，並帶動貨幣狀況持續寬鬆將是中國股市能否反彈的關鍵。2000 年以來，當中國貨幣狀況指數近 3 個月及 6 個月都升高時，未來 6 及 12 個月中國股市平均上漲 5% 及 13%。從 8 月開始，此條件已達成，建議積極型投資人可密切注意中國貨幣狀況，並分批佈局中國股市。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

下跌空間有限，分批佈局中國基金

經歷今年以來的下跌，中國股市本益比下降至 10 倍，遠低於近 5 年及 10 年平均，加上目前預估未來 12 個月每股盈餘年增率仍高達 14.4%，中國股市進一步下跌空間有限，建議積極型投資人可繼續關注中國央行的實驗性政策，拉長時間分批佈局中國基金（但配置比重仍不宜超過資產配置 15%）。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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