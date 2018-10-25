〈道瓊重挫600點〉分析師：投資人最擔心的不是聯準會升息 而是美中貿易戰影響

美股重挫，原因很多，不過一位分析師指出，美中之間正在進行的貿易爭端是目前股市的最大威脅，聯準會的貨幣政策動作不重要。

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 指出，「與其關注聯準會主席鮑爾的貨幣政策決定，我更關切中國的下一步以及其長遠的影響。」

他說：「市場正試圖去理解 3M 公司 (MMM-US) 提出的財報前景，也就是 3M 無法估算它們 2019 年的投入成本。」

「這場長期、曠日持久、彼此破壞性的貿易戰會一路持續到 2019 年全年嗎？或者雙方有沒有辦法坐上談判桌？」

中國和美國對彼此價值數百億美元的商品加徵關稅。這種貿易保護主義立場使投資人在今年大部分時間都保持膽戰心驚，因為擔心貿易狀況趨緊可能會減緩全球經濟。

關稅一直是這個企業財報季討論的關鍵主題。截至週二 (23 日) 收盤，超過三分之一發表財報的標準普爾 500 指數公司在電話會議上討論到關稅。

由於對企業獲利的擔憂以及利率上升的擔憂加上其他因素，股市 10 月普遍大幅下挫。

聯準會今年已經升息 3 次，預計年底前將再次升息。Hogan 說：「我認為他們會做出正確的決定，如果情況開始下滑，他們會停止升息。」

道瓊指數和標準普爾 500 指數 10 月以來分別下跌 7.1% 和 8.9%。與此同時，納斯達克指數跌幅超過 11.5%。