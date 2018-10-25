比起財報表現 投資人更憂心貿易戰的不確定性

分析師表示，擔心貿易戰和關稅，是本月美股大跌近 8% 背後的重要因素。但目前為止，主要企業仍然無法正確評估，川普的貿易戰略所帶來的影響。

綜觀美股本月表現，標普 500 指數自 10 月 1 日起下挫 8.2%，道瓊指數跌幅稍少，但也有 6.5%。值得注意的是，受貿易衝突影響最大的產業，本月遭受的打擊最為嚴重。原材料類股下跌 12% 最多，其次是非必需消費品下挫 11%，工業類股票也跌 11%。

即使業界憂心忡忡，但似乎誰也說不清關稅會對企業獲利帶來多少影響。這可能是因為關稅的持續時間尚不清楚，也不清楚川普最終會如何執行，以及中國如何應對。

但正是這種不確定性，讓市場更加受挫。

投資人難評估貿易戰影響

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 週三 (24 日) 表示，市場希望可以從像 3M(MMM-US) 這些公司的看法上獲得指引，但他們也弄不清對 2019 年成本會因此影響多少。

Hogan 說：「這種漫長的、相互破壞、彼此毀滅的貿易戰，是否會持續整個 2019 年？或者有沒有辦法進入談判桌？」

實際上，關稅一直是企業在這個財報季討論的關鍵主題。到週二收盤時，標普 500 成份股有超過 3 分之 1 的公司，都在電話會議上討論了關稅。

同時，只要提到關稅和更高的成本，就會讓股市感到寒意。開拓重工 (CAT-US) 就是個例子，原本財報就已經不優，在提到關稅將導致成本上升之後，嚇壞了市場，投資人忽略實際營收不看，選擇了賣出。

開拓重工持續下跌 (圖表取自 Google)

業績佳被賣出恐是熊市信號

美國銀行美林股票策略師 Jill Carey Hall 表示，企業目前對未來關稅的看法與上一季相似，像是「現在判斷還為時過早」、或者「關稅會產生部分影響，但是他們能夠轉移供應」，或者「影響有限」，部分公司則認為會帶來一些影響。

Hall 指出，一些賺錢的公司在發布財報後，卻受到「懲罰」，在市場的高峰出現，是 2000 年之後從未出現的。因此不能不說，這是個熊市指標。