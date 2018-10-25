AMD：Q3區塊鏈繪圖晶片營收九牛一毛

半導體製造商 AMD(AMD-US) 在早些時候公布了今年第三季財報，營收為 16.5 億美元，低於分析師預期的 17 億美元。該公司表示，營收的下降可歸因於區塊鏈相關繪圖晶片業務的營收下降。

AMD 表示：「第三季與區塊鏈相關的繪圖晶片銷售額可以忽略不計。」顯示區塊鏈相關的繪圖晶片銷售在第三季度並不顯著。繪圖晶片的平均銷售價格也有所下降。

儘管如此，AMD 的運算和繪圖部門營收年增率成長 12%，達到 9.38 億美元，主要歸功於 Ryzen 桌機及和移動設備相關產品的強勁銷售。

AMD 執行長 Lisa Su 曾表示，區塊鏈技術對 AMD 的業務來說「在短期內」讓人分心，她承認這項技術的重要性，並指出「這些點對點交易的想法，以及去中心化的網路，是一項很好的技術。」不過她也進一步表明，公司將不會陷入圍繞區塊鏈的炒作中，而是專注於他們的核心市場。

根據 AMD 報告，該公司預計今年第四季營收約為 14.5 億美元，年增率為 8%，低於市場預期的 16 億美元。不過，受惠於 Ryzen、EPYC 和繪圖晶片銷售的成長，獲利率可望增加約 41%。

分析師之前曾警告說，AMD 的股票價格因加密貨幣挖礦風潮而膨脹。他表示，儘管 AMD 股價在過去幾個月出現了大幅增長，但隨著挖礦熱潮逐漸消退，高位股價將不會持續太長時間。