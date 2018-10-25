〈區塊鏈大應用〉甲骨文推出用於供應鏈的區塊鏈SaaS程式

據外媒報導，軟體開發公司甲骨文公司 (ORCL-US) 推出了一套運用區塊鏈技術的軟體即服務 (SaaS) 應用程式，建構於甲骨文的區塊鏈雲端服務上，新的應用程式旨在改進整個供應鏈，支持更多物流追蹤的情境，並改進整體供應鏈的可追溯性和透明度。

甲骨文公司成立於 1977 年，是目前商業相關軟體市場上最大的供應商之一。根據 2018 年《富比士》全球上市公司 2000 強的名單，甲骨文是 2018 年總營收 398 億美元的第二大軟體開發公司。

這款名為 Oracle 區塊鏈雲端應用程式的新產品包括四個應用程序：1. 智慧追蹤和追溯 (Intelligent Track and Trace)、2. 血統及起源追溯 (Lot Lineage and Provenance)、3. 智慧冷鏈 (Intelligent Cold Chain) 以及 4. 保固及使用追蹤 (Warranty and Usage Tracking)。

與許多運用區塊鏈技術的供應鏈管理工具一樣，Oracle 區塊鏈應用程序能夠讓客戶通過供應鏈來追蹤產品、提高透明度、加速產品交付並提高客戶滿意度。據報導，該產品可以讓用戶追蹤產品組件的真偽和溫度控制，並減少紙張浪費。

最初，甲骨文宣布計劃在 5 月推出平台即服務 (PaaS) 產品和分散式帳本應用程序。在當時，甲骨文已經與尼日利亞政府合作，據報導，奈及利亞政府正致力於運用區塊鏈技術來記錄海關和進口關稅。

Oracle 區塊鏈雲端服務 (OBCS) 的大眾版本已於 7 月份釋出。該產品側重於交易效率和供應鏈認證，使用區塊鏈框架 (Hyperledger Fabric) 技術作為基礎。此次發布之前，該公司已經與銀行、商業和政府等客戶進行了一系列試驗。