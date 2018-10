〈區塊鏈大應用〉甲骨文推出用於供應鏈的區塊鏈SaaS程式

據外媒報導,軟體開發公司甲骨文公司 (ORCL-US) 推出了一套運用區塊鏈技術的軟體即服務 (SaaS) 應用程式,建構於甲骨文的區塊鏈雲端服務上,新的應用程式旨在改進整個供應鏈,支持更多物流追蹤的情境,並改進整體供應鏈的可追溯性和透明度。

甲骨文公司成立於 1977 年,是目前商業相關軟體市場上最大的供應商之一。根據 2018 年《富比士》全球上市公司 2000 強的名單,甲骨文是 2018 年總營收 398 億美元的第二大軟體開發公司。

這款名為 Oracle 區塊鏈雲端應用程式的新產品包括四個應用程序:1. 智慧追蹤和追溯 (Intelligent Track and Trace)、2. 血統及起源追溯 (Lot Lineage and Provenance)、3. 智慧冷鏈 (Intelligent Cold Chain) 以及 4. 保固及使用追蹤 (Warranty and Usage Tracking)。

與許多運用區塊鏈技術的供應鏈管理工具一樣,Oracle 區塊鏈應用程序能夠讓客戶通過供應鏈來追蹤產品、提高透明度、加速產品交付並提高客戶滿意度。據報導,該產品可以讓用戶追蹤產品組件的真偽和溫度控制,並減少紙張浪費。

最初,甲骨文宣布計劃在 5 月推出平台即服務 (PaaS) 產品和分散式帳本應用程序。在當時,甲骨文已經與尼日利亞政府合作,據報導,奈及利亞政府正致力於運用區塊鏈技術來記錄海關和進口關稅。

Oracle 區塊鏈雲端服務 (OBCS) 的大眾版本已於 7 月份釋出。該產品側重於交易效率和供應鏈認證,使用區塊鏈框架 (Hyperledger Fabric) 技術作為基礎。此次發布之前,該公司已經與銀行、商業和政府等客戶進行了一系列試驗。