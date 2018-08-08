曾有機會 但分手太難 Larry Ellison：亞馬遜很難脫離甲骨文

甲骨文 (ORCL-US) 億萬富翁聯合創辦人兼董事長 Larry Ellison 表示，亞馬遜 (AMZN-US) 很難完全依賴其自有的資料庫技術。

日前報導指出，亞馬遜計劃在 2020 年初停止使用甲骨文的技術，Ellison 週二 (7 日) 表示，亞馬遜幾年前就曾經試過，但就是無法擺脫。他表示，其他競爭對手如 SAP 和 Salesforce，也曾試圖結束對甲骨文技術的依賴，但徒勞無功。

Ellison 說，「亞馬遜的目標是在 2020 年前停用。」「但 Salesforce 做不到，SAP 也做不到。我不認為它們有辦法達到這個目標。我們等著看吧。」

他的談話也直指這兩家公司之間的競爭態勢，甲骨文和亞馬遜在雲端基礎設施和資料庫系統市場中彼此競爭。

Ellison 表示，甲骨文的軟體比亞馬遜提供的產品更強大，包括 Aurora 資料庫和 Redshift 數據中心。他說沒有任何一個資料庫能像甲骨文的那樣易於使用。

他說，「它們認為彼此是競爭對手，所以在使用甲骨文軟體時會有點尷尬。」「它們有機會在 10 年前就停用甲骨文，但至今它們仍然繼續使用。顯示使用它們自有的技術並不容易，因為這並不符合成本效益。」

最後，Ellison 還開了亞馬遜一個玩笑：他仍在付錢給亞馬遜，「我剛買了最新版的 Kindle 電子閱讀器。」