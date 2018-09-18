最關鍵的雲業務表現糟糕 甲骨文盤後大跌

營收與去年同期基本持平，最關鍵的雲業務收入表現也不及預期，甲骨文的最新財報遭投資者用腳投票。

甲骨文在周一美股盤後公布的財報顯示，在截至 8 月 31 日的 2019 財年第一財季，剔除部分項目後的每股盈利為 71 美分，高於分析師預期的 69 美分；不過營收年增率僅增長 1% 至 92 億美元，低於分析師預期的 92.8 億美元。

在具體業務表現上，對其營收貢獻高達 70% 的「雲服務和許可支持」業務令人失望。財報顯示，這一業務當季收入年增率增長 3.2% 至 66.1 億美元，低於 FactSet 調查中分析師預期的 66.8 億美元。

雲業務轉型遇困

作為全球知名的數據庫軟體供應商，甲骨文近來已將雲業務發展作為其優先任務。不過在具體策略上不是去開發新的客戶，而是試圖讓存量老客戶向其雲上遷移。這雖然能讓甲骨文與老客戶的合約保持不變，但也阻礙着其對訂閱付費模式的轉型。

彭博援引 JMP Securities 分析師 Pat Walravens 表示，在雲產品的續費定價問題上，甲骨文正面臨真正的挑戰。

就在上周，KeyBanc Capital Markets 也下調了對甲骨文接下來幾個季度的業績預期，而其中最關鍵的因素正是雲業務發展不理想。該機構報告寫道：

甲骨文向雲業務轉型所花費的時間比我們預期的要長，這也和我們從各個渠道獲知的資訊一致。而隨著其披露的資訊減少，我們也更難觀察該公司的發展情況。

今年 6 月，甲骨文在公布 2018 財年業績的同時，宣布 2019 財年將採用新的會計標準，按照這一新標準，甲骨文將不再繼續公布雲基礎設施和平台業務收入情況。

業績指引同樣不佳

在財報公布後的分析師電話會議中，甲骨文聯合 CEO Safra Catz 稱，按固定匯率計算，預計第二財季營收將年增率上漲 2%，預計到第四財季，其 EPS 在剔除部分項目後將達到 77-79 美分。而路透調查顯示，分析師對這一財季的 EPS 預期為 79 美分。

CNBC 援引 Wedbush Securities 分析師 Steve Koenig 稱，按照固定匯率，甲骨文可以去說自己的業績達到了預期，但是在當前這個市場中，投資者對科技公司任何低於預期的表現都沒有耐心，不管其程度怎樣，也不管它們有多充分的理由去解釋。

和美股其他科技公司一樣，甲骨文也宣布了大額庫藏股計劃，稱董事會批准了 120 億美元用於股票庫藏股。Catz 稱：

我們認為，我們的股票不可想象的值得購買，所以我們要自己買回來。

在當前的價格水平上，隨著我們現金流的持續增長、盈利的增長，購買我們的股票似乎是很好的交易。我們嘴上這樣說，實際也在這樣做。

儘管如此，投資者似乎並不買賬，甲骨文盤後大跌 4.6%，報 46.9 美元。