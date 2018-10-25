資深投資人：巴菲特不會在急跌時賣出 拋售潮能創造獲利機會

據外電報導，針對美股週三 (24 日) 暴跌造成市場恐慌，多位資深投資人皆表示，不須為此感到擔心，此次拋售將為精明的投資者創造更多機會。

基金財富管理公司 Far Miller&Washington 總裁 Michael Farr 表示，市場一定會經歷波動和低迷的時期，大多數投資人在經歷了美股史上最長牛市之後，難免會忽略這點。

Farr 並進一步表示，股神巴菲特 (Warren Buffet) 不會對此感到恐慌，這種事情自然而會發生，只須讓市場自己去解決。

券商 B.Riley FBR 首席市場分析師 Art Hogan 也表示，週三的股市下跌可能拖累盈利能力及基本面強勁的公司，儘管這些公司表現良好，但也容易因為市場影響而下跌。

針對如此狀況，Art 建議投資者列出清單，尋找良好的買入機會伺機而動。

美股在本周經歷暴跌，其中最為慘烈的股票之一非科技股莫屬。在高增長的 FANG 股票 (Facebook,Amazon,Navia,Google) 引領之下，創下了 7 年來最大單日跌幅。大都會資本顧問公司首席執行長 Karen Finerman 表示，如此情況並未改變公司基本面。

Finerman 認為，比起利率上升，全球貿易局勢的緊張才是造成此次美股拋售的罪魁禍首。她指出，公司在盈利方面表現低落，主要是受到關稅問題影響。