• 特斯拉財報大超預期 著名空頭竟能提前做多

特斯拉 / 周三漲幅 - 1.92%/ 報 288.50 / 距年內高點：-25%/ 距月內低點 + 16%

發布的三季報顯示，特斯拉營收 68.2 億美元，好於預期；凈調整後每股盈利 2.90 美元，市場預期虧損 0.15 美元；自由現金流為正的 8.81 億美元，金額為公司 15 年曆史之最。馬斯克稱將加速在中國造車，2019 年部分 Model 3 生產轉移至中國，並實現當地自產自銷。

特斯拉盤後漲 10%，足以抹去 2018 全年跌幅。

值得留意的是，據智通財經指出，特斯拉財報披露之前，美東時間 10 月 23 日，著名做空機構香櫞研究一改此前五年做空特斯拉的策略，與另一家空頭 Moxreports 一起轉為做多。著名空頭在大超預期財報披露之前翻多的操作着實讓人眼前一亮。

此前，42°C 公司日報多次提到，特斯拉股價在前低 250 美元一線存在支撐。短期看上方壓力位在 320 元一線。

市場復盤

道瓊斯 / 周三收盤：-2.41%/ 報收：24583.42 / 距年內高點：-9%

標普 500 / 周三收盤：-3.09%/ 報收：2656.10 / 距年內高點：-10%

那斯達克 / 周三收盤：-4.43%/ 報收：7108.40 / 距年內高點：-13%

中概股 ETF / 周三收盤：-5.51%/ 報收：31.58 / 距年內高點：-38%

美股周三重挫，進入尾盤時恐慌性拋盤突襲市場，令道指一度下跌約 660 點，最低下降至 24533.19 點，標普 500 指數跌穿 2700 點關口。納指暴跌超過 4.4%，創 2011 年 8 月以來的最大單日跌幅。納指正式跌入回調區域。

科技股普遍下跌，IBM 收跌 3.06%，英特爾收跌 4.07%，蘋果收跌 3.43%，Facebook 收跌 5.41%，奈飛收跌 9.4%，谷歌的母公司 Alphabet 收跌 4.8%。

在美上市中概股周三收盤集體下挫，阿里巴巴等七隻知名中概股均遭重創，其中網易大跌 8%，微博和京東雙雙跌超 6%，新浪、阿里巴巴和百度也均下跌 5% 左右。

• 微軟財報超預期 盤後上漲 2%

微軟 / 周三漲幅 - 5.35%/ 報 102.32 / 距年內高點 - 12%

微軟公布財報顯示，第一財季營收為 290.84 億美元，年增率增長 19%；凈利潤為 88.24 億美元，年增率增長 34%；均超出預期。而備受關注的 Azure 雲部門收入增長放緩—第一財季，Azure 收入年增率增長 76%，低於上季度的 89%。盤後微軟股價上漲 2%。

目前微軟股價已經跌破上升趨勢線，預示着存在趨勢反轉的可能。

• 摩根大通將在上海組建 30 人投行團隊

摩根大通 / 周三漲幅 - 1.86%/ 報 103.29 / 距年內高點 - 13%

同花順援引 CareerIn 可靠線報稱，摩根大通計劃在明年第一季前完成多達 30 人的上海投行團隊組建，主要覆蓋中國資本市場業務及跨境併購業務。

摩根大通 6 月 27 日曾表示，計劃未來兩到三年內將其中國投行團隊的人數擴大 40% 到 50%，希望在中國快速增長的科技相關交易中賺取更大市佔率。

目前摩根大通股價位於震盪箱體下沿附近，存在跌破該重要支撐的可能，進而轉為趨勢下跌。

交易機會

• 小米手機出貨量將超 1 億部

小米 / 周三漲幅 - 0.49%/ 報 12.26 / 距 IPO 發行價 - 26%

10 月 25 日，小米集團發布公告，預期十月底手機今年出貨量將超過 1 億部。但小米股價上市一波沖高之後，連續陰跌，12 元是否見底有待進一步觀察。

• 兩大行稱：美團股價至少有四成上行空間

美團點評 / 周三漲幅 - 4.18%/ 報 52.75 / 距 IPO 發行價 - 28%

中證網報導，美團點評獲高盛和摩根士丹利兩家大行齊聲唱好。

高盛首次給予「買入」評級，目標價 83 港元。高盛指出，美團於向用戶交叉銷售生活方式服務方面，執行力強勁，加上專注於以商家為導向模式，令公司有能力經營中國及世界最大的食物配送網路。且美團在中國的餐廳推薦和酒店預訂市場市佔率排名第一，反映公司依靠規模和用戶獲取成本優勢，有能力鞏固其領導地位。

摩根士丹利報告則首次給予其「增持」投資評級，目標價為 75 港元。該行指出，美團作為全球最大的送餐服務提供商，2018 年首季在中國送餐服務市場占據了 59% 的交易總值市場市佔率，預期公司有望於 2019 年在非國際財務報告準則的基礎上獲得盈利，相信公司強勁的到店及餐飲外賣業務盈利增長有望抵銷新業務的虧損。

周三美團股價再創上市以來的新低，股價尚未見底。

• 蘇寧易購境外融資不超過 40 億元

蘇寧易購 / 周三漲幅 - 0.33%/ 報 12.19 / 距年內高點 - 25%/ 距回調低點 + 7%

10 月 24 日晚間消息，蘇寧易購發布公告稱，為支持公司海外業務的發展，公司海外子公司蘇寧國際集團股份有限公司及其下屬子公司計劃向境外銀行等金融機構申請貸款，融資金額合計不超過 40 億元，融資期限不超過 3 年。

從股價形態看，11.5 一線是較強的支撐位，但近期接連試探該點位，關注是否破位。

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