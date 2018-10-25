超7成市佔率！Netflix和Youtube聯手稱霸美國00後

隨著傳統電視媒體的衰落，流媒體 Netflix 和 YouTube 在青少年中已占領 7 成的市場市佔率。

周一，美國投行 Piper Jaffray 的報告顯示，在該公司的半年度「青少年評估調查」中，Netflix 占據了青少年每日影音消費量的 37.6％，這一數字在過去幾年中相對穩定。YouTube 緊隨其後，達到 33%。

報告還顯示，有線電視在青少年每日影音消費量中繼續下滑，從上次調查的 19.5％下降到 16.4％。而 2015 年這一數字則為 29.5％，意味著降幅接近一半。

Netflix 作為流媒體服務行業毫無爭議的老大，今年公司股價已大漲 73.56%。

流媒體越來越注重內容原創性

華爾街金融服務機構 Cowen & Co. 發布的報告顯示，2018 年第第三季 Netflix 美國流媒體業務為觀眾提供了數量空前的原創劇集和電影，這家流媒體影音服務巨頭有望實現此前定下的用戶增長目標。

根據其統計，第第三季 Netflix 共上線了近 676 個小時的原創節目，總時長相當於 28 天，年增率產出（289 小時）增加了一倍多，環比（452 小時）增加了 50%。

Netflix 第第三季的原創內容發布量創下新高，並且憑藉本土製作持續進軍海外，在原創節目的推廣上也取得了突破，原創內容板塊的強勁勢頭很有可能幫助它實現用戶增長目標。

上周二，Netflix 公布的財報顯示，第三季新增用戶 696 萬，高於此前公司定下的美國 65 萬戶凈增長，以及在海外實現 435 萬增長。

該公司預計，第第四季將增加 940 萬凈用戶，高於分析師此前 740 萬的預期。此外，它表示將重新分類一些收入，以反映其如何生產更多原創節目。

YouTube 則在在線教育上砸下重金，而這部分的受眾群也以年輕人為主。

周二，CEO Susan Wojcicki 在官方部落格中宣布，他們通過旗下的 Learning Fund 為教育影音注資 2000 萬美元，扶持的影音內容主要包括面試和簡歷寫作等職業技能，以及編程和遊戲開發等計算機技術。

Wojcicki 曾在今年 2 月透露，他們網站上有關教育和學習的影音每天有多達 10 億的觀看量。

Learning Fund 的資金主要用於製作原創內容的 YouTube Originals，比如心理學課程《心靈場》（Mind Field）。

高產原創的代價

在 Netflix 的商業邏輯中，遵循的並非穩紮穩打而是「贏家通吃」，通過持續的高投入變相提高了行業壁壘，這也使得其不得不通過大量借債來維持高產出。

周一，Netflix 發布公告稱，打算髮售總值約 20 億美元的高級無擔保債券，穆迪和標普均對擬發行新債給予原有的 Ba3/BB - 的垃圾債評級。這一舉動引發股價盤中一度下跌近 4%。

CNBC 報導稱，紐約大學教授 Aswath Damodaran 認為，Netflix 的商業模式是不可持續的，從長遠來看它將損害公司的利益。

他們借錢，製作更多電影和更多原創內容，以此來獲得更多訂閱者，然後他們去市場試圖提高市場價格，然後用它來借更多錢。他們處於一個無法擺脫的循環中。

穆迪資深分析師 Neil Begley 則在此前接受路透採訪時估計，奈飛今年的內容支出將達到接近 90 億美元的水平。在負向自由現金流 30 億美元左右的情況下，Netflix 恐怕依然需要每年舉債融資兩次。

『新聞來源／華爾街見聞』