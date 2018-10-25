【大慶證券】盤前分析－投資人信心疲軟 台股停看聽



◆盤勢分析

美股昨日因部分個股財報表現不佳，加上美國 9 月新屋銷售數據創兩年低點，導致投資人擔憂經濟將放緩，進而拋售股票，昨日美股全面重挫，四大指數分別下跌 2.41~6.61%。近來全球股市利空不斷，包括中美貿易戰無解、英國脫歐、義大利債務、美俄關係緊張、沙國記者遭虐殺、部分企業財報展望不佳、經濟數據放緩等，導致本月以來美股表現慘澹，且昨日皆再破前低，研判在本週五美國公布第三季 GDP 後有望緩解市場情緒，不過短線仍建議保守觀望。

受到前日美股四大指數下跌影響，昨日台股早盤重挫超過百點，一舉摜破前低 9740 點，不過隨後受陸股開低走高激勵，台股低接買盤湧現，跌幅大幅收斂，終場僅下跌 15 點，以 9759 點作收，成交量放大至 1249 億元。台股昨日破底後拉出長下影線，除了陸股強彈激勵外，勞退基金撥款 140 億元並要求代操投信三日內全數進場，主要護盤標的鎖定大型權值股，對於盤勢皆有正面助益，不過需注意台股尾盤未能延續強彈格局，終場仍收黑，加上國際紛擾目前依然無解，外資續站賣方，加上昨日美國股市走勢疲軟，研判台股今日恐將回測 9500 點，建議投資人保守以待。

昨日權值股漲跌互見，大立光、統一超、台達電扮演撐盤要角，漲幅皆在 1% 以上；不過值得注意的是台積電尾盤小跌 0.22%、台塑化未能延續漲勢僅以平盤作收，顯示在外資賣超力道未減之前，權值股壓力仍重。昨日盤面以蘋概股、特斯拉概念股、光學、伺服器相關類股漲勢較為亮眼，受惠於 iPhone XR 本週將正式開賣與 10/30 產品發表會等利多，美律、康控 - KY、玉晶光等漲幅皆在 2% 以上；因知名放空機構態度轉彎，特斯拉昨逆勢大漲 12.7%，貿聯 - KY、和大、康普、美琪瑪漲幅皆達 2% 以上；光學族群受惠於傳統旺季來臨、類股股價多跌深，揚明光、聯一光皆以漲停作收，今國光、先進光漲幅也都有 3% 以上；伺服器相關類股如：嘉澤、英業達、台燿漲幅也都在 2.9% 以上。弱勢族群仍以被動元件、矽晶圓、PA、工具機等人氣族群為主，多數族群籌碼凌亂、產業前景出現疑慮，建議投資人勿因股價跌深即進場摸底。總結來說，大盤尚未出現轉強訊號，雖盤面上仍有活躍個股，不過投資人仍應保有風險意識。

