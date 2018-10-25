

◆盤勢分析

1.AT&T 與德州儀器公司財報不佳，波音財報優於預期。受到財報獲利擔憂與新屋銷售數據低迷的影響，週三美股四大指數全面重挫，跌幅介於 2.41 至 6.61％，美股四大指數短期偏空。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 9,600 點附近，壓力為 5 日線至 10 日線。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超賣區，後勢醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9,600 點之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、網通、PCB、蘋概、工業 4.0、Tesla、運輸、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 台股近期大幅回檔，儘管國安基金尚未進場，政府已開始動用部分政府基金進場護盤，昨（24）日急撥 140 億元給七家投信投入台股，短期內還有 530 億元額度可供使用，統計勞動基金加計退撫基金，近期布局台股額度合計約 1,090 億元。政府基金將是近期撐盤要角。

5.2317 鴻海現金減資換發新股後，明（26）日恢復交易，由於近期國際局勢詭譎多變，減資換發新股表現普遍不佳，鴻海股價在國際局勢逆風下，也將面臨籌碼面及技術面的考驗。鴻海減資前最後交易日收 68.1 元，依減資兩成、每股退還 2 元現金換算，明日新股恢復交易日參考價為 82.63 元，高於今年第 2 季底每股淨值 68.59 元。

6. 大江生醫（8436）昨（24）日在法說會中大報喜！不僅第三季 EPS 以 5.73 元，賺贏上半年，前三季 EPS11.28 元也正式邁向賺逾一股本的新紀元。董事長林詠翔表示，由於產能滿載，平均交貨期已由等待 3 個月起跳，已規劃斥資 5,000 萬美元在台擴產，明年也將前進美國設廠。大江短線壓力為半年線附近。

7. 長榮（2603）持續擴增船隊，因應資本支出需求，董事會通過辦理現金增資，昨日已完成定價，每股為 10.7 元，將發行 3 億股（10 萬張），預計募得 32.1 億元資金，可於年底前入帳。受惠於歐美貨運出貨旺季及中美貿易戰搶出貨帶美西線報價上漲，長榮 9 月合併營收達 153.08 億元，創下歷史新高，年增 13.84％；累計前 9 月合併營收達 1,130.68 億元，年增 6.49％。展望第 4 季，因美國線占長榮比重達 4 成，隨著搶運潮熱絡，第 4 季營運將持續暢旺。長榮短線壓力為月線附近。

