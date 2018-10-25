〈財報〉雲端、Office助陣 微軟公布卓越財報

微軟 Microsoft (MSFT-US) 公布較佳的第 1 季度財報後，週三 (24 日) 股價盤後大漲了 2.03%，來到 104.40 美元。

微軟最新季度財報顯示：

每股純益 EPS 為 1.14 美元，高於份析師預期的每股 0.96 美元。

營收年增 19% 達 290.8 億美元，高於分析師預期的 13.7% 年增和 279 億美元。

商業雲端營收為 85 億美元，年增 47%。

Azure 營收年增 76%，較上季的 89% 年增略低。

在微軟公布第 2 財季的預測後，該股價損失了部分增長。微軟財務長 Amy Hood 在週三的財報電話會議上告訴分析師，預計第 2 財季的營收為 319 億美元至 327 億美元，其中包括還未完成的 GitHub 併購案的營收貢獻，而分析師預計總營收應落在 322.5 億美元。

微軟繼續強調其以雲端業務為中心的增長，在通過其 Azure 業務挑戰公共雲市場領導者亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務，為其 Office 365 雲端應用程式組合添加業務用戶，而該組合與 Alphabet (GOOGL-US) 的 Google G Suite 競爭，並尋求通過其 Dynamics 365 軟體與 Salesforce (CRM-US) 獲取市占率。

現在有所不同的是，微軟開始在商業雲計算中包含商業 LinkedIn 收入，其中包括 LinkedIn Recruiter 等產品。LinkedIn 可為雲端營收添增約 34 億美元貢獻。

Azure 的成長漸緩不太受分析師擔心，因數字過大下滑是必然的。亞馬遜雲端成長也將至 49%，季營收為 61.1 億美元。亞馬遜目前佔雲端市場約 30%，而微軟從前一季的 16% 佔比成長至 18%。

微軟尚未透露 Azure 帶來多少收入，但 Evercore 分析師估計，它在 2018 財年產生了 77.4 億美元。在這樣的規模下，Azure 將佔微軟年度總營收的 7%。

微軟股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

該公司最大的業務部門，包括 Windows、設備、遊戲、和搜索廣告，獲得了 107.5 億美元的營收，年增率為 14.6%，高於預期的 101.3 億美元。其中，Surface 個人電腦及 Xbox 遊戲系統給予財報一臂之力，遊戲部分年增率為 44%。微軟預計 Q4 購物季遊戲部分能使整體部門貢獻 128 億美元至 132 億美元營收。

包括 Office、Dynamics、和 LinkedIn 在內的生產力和業務流程部門營收為 98 億美元，年增 19%，也超過了預估的 93.9 億美元。該公司在第一財季有 3250 萬位 Office 365 消費者用戶，比上一季度的 3140 萬小幅成長。

包含服務器產品和雲端服務 (含 Azure)、諮詢和支援的微軟智能雲部門年增 24%，營收達 86 億美元，高於預估的 82.9 億美元。微軟本季度的資本支出為 43 億美元，年增 59%。2018 財年的資本支出年增 33%。