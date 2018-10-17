法官批准馬斯克與 SEC 和解協議 特斯拉開高走高大漲逾 5%

週二 (16 日) 美國法院批准了特斯拉執行長馬斯克與美國證券交易委員會 (SEC) 的和解協議，私有化正式宣告落幕！

受到特斯拉近期產量達陣、自駕新晶片問世，以及和解案順利落幕等多項利多激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週二股價開高走高，盤中上漲逾 5%，暫報 272.83 美元。

法官批准馬斯克與 SEC 和解案，對馬斯克和特斯拉來說是一個正面進展，馬斯克和特斯拉正如火如荼地加快第四季 Model 3 電動汽車的生產與交付，並試圖向投資者保證該公司有望實現持續獲利。

馬斯克和 SEC 提交法院的一份聯名申請文件中提到，他們的和解協議是最符合投資者的利益。

根據協議，馬斯克與特斯拉同意各自支付 2000 萬美元罰款，馬斯克將在 45 天內辭去特斯拉董座至少 3 年，保留執行長職位。此外，特斯拉還必須建立系統性的監控，審查馬斯克對特斯拉發表的公開聲明，無論是推特、部落格或是任何其他媒體上。

SEC 於 9 月 27 日指控馬斯克涉嫌詐欺，抨擊馬斯克推文聲稱「資金到位」的下市計畫根本是子虛烏有、意圖誤導投資人，造成市場相當大的衝擊。該報導曝光後，馬斯克最初以不符合個人誠信問題拒絕 SEC 提出的初步和解提案，未料 29 日劇情急轉直下，雙方宣告達成和解。

特斯拉證實法院批准和解一案，並拒絕對此事進一步評論，嚴防再生風波。