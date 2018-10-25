馬斯克沒有食言！特斯拉第三季實現盈利 盤後漲超12%

全球電動汽車巨頭特斯拉在 10 月 24 日周三美股盤後公布了第三季財報，比以往慣例的發布日期提前了一周，被預言是「提前報喜」。果然，第三季特斯拉捷報頻頻，市場關注的營收、盈利、自由現金流和 Model 3 毛利率等數據都大超預期，股價盤後大漲 12.6%，抹去全年跌幅。

特斯拉將於美東時間周三下午 6 點半（北京時間周四早上 6 點半）召開財報電話會。這將是 CEO 馬斯克與美國證監會 SEC 達成私有化和解協議後的首個電話會，也是他在 11 月中旬卸任三年公司董事長之前的最後一次電話會。今年這一會議成為關注焦點，第一季馬斯克大罵「科班出身」的分析師無聊，轉而回答「小散」投資者提問，第二季又道歉說自己當時睡眠不足。

營收、盈利、自由現金流均超出預期

財報顯示，2018 年第第三季營收為 68.2 億美元，高於分析師預期的 63.1 億美元，較去年同期的 29.85 億美元大漲 128%。經調整後 EPS 為每股盈利 2.90 美元，遠超分析師預期的每股虧損 0.15 美元，去年同期為每股虧損 3.70 美元。GAAP 項下的每股盈利為 1.75 美元。

GAAP 項目下，特斯拉第三季凈收入為正的 3.115 億美元，經調整後凈利潤為正的 5.16 億美元，均好於去年同期的凈虧損 6.71 億美元。這是特斯拉上市以來第三個實現盈利的季度，二季報時馬斯克曾承諾，從今年第三季起，特斯拉將「可持續地」實現單季凈盈利與正向的自由現金流。

果然，不止營收和盈利數據亮眼，特斯拉第三季的自由現金流為正的 8.81 億美元，金額為公司 15 年曆史之最，此前市場預期為燒錢 2.8 億美元，第二季的自由現金流為負的 7.4 億美元。

這主要得益於當季資本開支縮減至 5.1 億美元，好於市場預期的 6.13 億美元，也好於今年第二季的 6.1 億美元。第第三季 GAAP 和非 GAAP 標準下的 Model 3 毛利率都超過 20%，此前英國《金融時報》預期這一毛利率需達到 9% 才能實現盈利目標。

整體來看，特斯拉電動汽車 GAAP 項下的毛利率為 25.8%，好於分析師預期的 19.5%，第二季整體毛利為 20.6%；非 GAAP 項下的汽車毛利率為 25.5%，也好於第二季的 21%。

截至第三季末，特斯拉擁有現金及等價物為 30 億美元，重回去年底 34 億美元的水平，不僅是去年同期持有 7.31 億美元的四倍，也較今年第二季末所持餘額 22.3 億美元高出了逾 7 億。特斯拉在致股東信中表示，第四季將用現金 2.3 億美元償付一批到期的可轉債，預計第四季的現金餘額至少與第三季持平。有分析認為，若特斯拉保持現有現金流規模，將不需要再向資本市場融資。

公司重申了今年第四季會繼續實現 GAAP 凈盈利與正的自由現金流，並稱「生產地獄」已經結束了。雖然第第三季平均每周生產 4300 輛 Model 3，該季最後一周生產了 5300 輛。用於生產 Model 3 的勞動時長環比下跌 30%，並首次低於 Model S 和 X 的工時，說明該生產系統已經穩定。

第三季 Model 3 交車數超出預期 將加速中國工廠造車

馬斯克在致股東信中表示，持續正向的自由現金流，除了與營業現金流漲勢利多有關，也得益於資本支出逐漸下調。目前預計 2018 全年資本支出為小幅低於 25 億美元，符合第二季的指引預期，今年第一季時原本認為全年支出接近 30 億美元：

第第四季資本開支項目包括：中國土地購買、超級工廠的初步設計，以及圍繞超級工廠 Gigafactory 3 的其他開支。第第四季將關注進一步改善製造成本效率，為了增加 Model 3 的可負擔性，公司決定加速中國工廠的生產安排。希望 2019 年開始把部分 Model 3 的生產轉移到中國，所生產的車輛將只在中國銷售，並通過外包和製造來進一步提升當地化水平。

在今日財報發布前夕，一份《特斯拉上海超級工廠項目 (一期) 環境影響評價公示》顯示，特斯拉上海超級工廠（一期）項目選址位於上海臨港重裝備產業區，總占地面積為 864,885 平方米，北至老李塘河綠化帶，南至人民塘綠化帶，西至南奉界河綠化帶，東至規劃預留東海二橋控制線綠化帶。項目建成後，生產車型包括 Model 3 和 Model Y，目標年產 25 萬輛純電動整車。

再來看市場普遍關心的汽車生產數據。第三季特斯拉生產了 80142 輛電動汽車，其中 53239 輛是 Model 3，這與公司 10 月初公布的數據一致，第二季產量為 28578 輛。第三季特斯拉交付了 56065 輛 Model 3，大於 10 月初公布的 55840 輛，當時已跑贏了官方指引的 52425 輛和市場預期的 55600 輛。值得注意的是，特斯拉第三季末的 Model 3 產量沒有實現周產 6000 輛目標。

特斯拉表示，第三季在美國共交付了約 7 萬輛電動汽車（包括三種車型），持續認為今年能實現交付 10 萬輛 Model S 和 X 的目標。公司預計，平均銷售價格（ASP）將隨著更廉價車型的推出逐步下降，由於 Model 3 毛利率預期穩定，應不會影響盈利能力。去年 8 月有 45.5 萬輛凈預訂，至今只有不足 20% 被取消了。不過第三季的消費者押金為 9.06 億美元，弱於第二季的 9.42 億。

馬斯克承認，第三季的主要挑戰是車輛交付和物流，交付系統經歷了第二季生產系統遭遇的挫折。但好消息是，特斯拉的苦惱已經從「生產地獄」升級為「交付地獄」，交付的問題比造車更容易解決。第三季特斯拉最大的改進是擴大了直接交付流程，即讓特斯拉員工直接開新車去客戶家：

「我們注意到，超過一半的 Model 3 買家都是從新車不足 3.5 萬美元的檔次換車而來，而目前 Model 3 的平均售價是 4.9 萬美元。預計 Model 3 的季度產量和交付數據應在第四季持續增加。」

財報電話會：有些不一樣的矽谷鋼鐵俠？

財經媒體 Marketwatch 注意到，本次財報電話會上馬斯克似乎是照着稿子念的，聲音聽上去克制、冷靜，這是很罕見的現象。在提到感謝客戶強力支持和感謝分銷中心的志願者時，馬斯克聽上去有些哽咽。他還介紹了首席安全工程師 Madan Gopal 發言，此人就職的 9 年分析師基本沒聽說過。

馬斯克表示，相比 2016 全年，今年第第三季交付的車輛更多。放眼未來，特斯拉應當每個季度都能輕易地實現正的自由現金流，只有需要償還債務的季度例外，比如明年第一季。此前分析師稱，特斯拉在 2019 年 11 月有 22 億美元的巨額債務到期，公司總債務約為 95 億美元。

本次財報電話會的一大亮點是，更多特斯拉工程方面的高管在公眾面前亮相。工程副總裁 Stuart Bowers 表示，特斯拉會很快推出「史上最先進」的自動駕駛功能，可以用來導航。人工智慧主管 Andrej Karpathy 也參與發言，談到了特斯拉自主研發的晶片，是與上次財報電話會不同之處。馬斯克稱，完全自動駕駛選項被刪除了，但是所有汽車都可以通過電腦升級到最新的自動駕駛功能。

本次電話會很關注「安全」方面的話題，除了駕駛安全，還有特斯拉對工廠車間安全的承諾。分析師指出，本次電話會大機率是有一份實現準備好的解釋稿件，對於特斯拉這種科技公司來說比較少見。