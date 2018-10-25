升息發威 又一房市數據遠遜預期！美國9月新屋銷售創近兩年新低

聯準會升息影響在樓市最新數據上再度顯現。繼成屋銷售之後，9 月美國新屋銷售也創新低。

美國商務部 24 日本周三公布，美國 9 月新屋銷售年化 55.3 萬戶，創 2016 年 12 月以來新低，預期 62.5 萬戶低 7.2 萬戶，8 月 由 62.9 萬戶下修為 58.5 萬戶。6 月和 7 月也雙雙下修。至此，新屋銷售已環比連降四個月。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

9 月新屋銷售環比下降 5.5%，預期降幅 0.6%，8 月由增長 3.5% 修正為下降 3.0%。9 月新屋銷售年增率下降 13.2%，創 2011 年 5 月以來最大跌幅。

銷售低迷的同時，房價進一步下跌。9 月新屋的中位售價年增率下降 3.5% 至 32 萬美元，刷新了今年 6 月創下的去年 2 月以來最低水平，8 月中位價持平 6 月。

售完 9 月供應新屋所需時長為 7.1 個月，創 2011 年以來最長時間，8 月時需 6.5 個月。

新屋銷售是最近公布的又一 9 月美國樓市表現不佳數據。此前，約占美國住房銷售量九成的成屋銷售數據已經創更大幅度新低，新屋開工和營建許可數據也連月下滑。

上周公布的 9 月美國成屋銷售年化 515 萬戶，創 2015 年 11 月以來新低，環比連降六個月，創逾兩年半最大降幅，年增率降七個月。9 月美國新屋開工和營建許可均遜於預期，前者環比下降 5.3%，後者創 16 個月新低，過去六個月中第五次下滑。

路透報導評論新屋銷售數據稱，美國房產市場表現不及國內整體經濟，分析師將此歸咎於房貸成本上升、房價上漲，部分首次購房者因此無力供房。

而 9 月成屋數據公布後，全美地產經紀商協會（NAR）的首席經濟學家 Lawrence Yun 點評稱，成屋銷售下滑與利率回升有關。華爾街見聞當時就提到，在聯準會接連升息的背景下，美國國內貸款利率最近迅速回升。

上周三美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的上上周數據顯示，30 年抵押貸款平均利率升至 5.10%，創 2011 年 2 月以來新高。首套房買家和借款者常用的美國聯邦住房管理局（FHA）擔保 30 年期 FHA 貸款平均利率升至 4.5%，創 2011 年 2 月以來新高。

上上周四房地美公布數據已經顯示，截至 10 月 11 日一周，美國平均 30 年期固定抵押貸款利率跳漲至 4.9%，繼此前一周後再度刷新七年來最高紀錄，當周利率漲 19 個基點，創川普當選總統將近兩年來最大單周漲幅。

《華爾街日報》當時評論稱，30 年期固定房貸利率若「破 5」，將嚇跑很多住宅買家，加速美國樓市下行趨勢，進而影響更廣泛的經濟領域。目前房貸利率上漲，同時大部分地區房價也在漲，一些經濟學家認為，售房者可能不得不降價，因為買家在高利率環境下越來越買不起房。樓市表現也通常是利率走高如何影響宏觀經濟的先導指標。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 認為，受利率上升影響最大的是年輕人和首次購房者，他們傾向於支付更低的首付款，也不能利用已有住房的抵押再融資或出售等紅利。房地美目前支持的房貸中約有 45% 是首次購房者，高於歷史正常水平 30%，代表利率上升對市場的影響大於以往。

9 月新屋銷售數據公布後，漲跌互見的美股逐步回吐漲幅，截至最近更新，三大股指集體下跌，盤初曾漲超百點的道指目前跌超百點，標普跌約 0.6%，納指跌約 0.8%。