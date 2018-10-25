房價利率雙漲 美國9月新屋銷售創2年新低

根據美國商務部昨 (24 日) 公布數據顯示，美國 9 月新屋銷售經季節性因素調整後為 55.3 萬戶，年降 5.5%，創下近 2 年來最低水平。而前 3 個月的新屋銷售數據也被下修，種種原因皆指向房屋抵押貸款利率上升以及房價上漲等因素。

美國商務部上周公布的報告顯示，9 月房屋開工、建築許可和完工量均下滑，成屋銷售更創近 3 年新低。建築商表示，房價和利率的持續上漲，將使房屋的可負擔性成為一項挑戰。

美國抵押貸款機構房貸美 (Freddie Mac) 的數據顯示，30 年期固定抵押貸款利率今年已上漲逾 80 個基點，平均為 4.85%。7 月房價年漲 5.9%。

近幾個月勞動力市場趨緊，儘管工資成長速度加快，但年增幅仍然低於 3%。分析師指出，房價與利率兩者的升幅皆已超過工資的增長幅度，造成許多購屋者無能力負擔。

FED 預計會在 12 月進行今年第 4 次升息，若升息為真，房屋抵押貸款利率將會跟進上升，樓市表現勢必更加低落。

9 月房屋市場上待售新屋為 32.7 萬套，為 9 年來最高紀錄，若以 9 月銷售速度來計算，則需要花費 7.1 個月來消化市場上的房屋供應，也創下繼 2011 年來的最高水平。