沙烏地阿拉伯「增產大招」致原油暴跌！高油價時代終將逝去？

1、沙烏地阿拉伯計劃增產至 1200 萬桶 / 天，引發原油重挫超 4%

周三，布蘭特原油期貨大跌 4.4% 至 75.9 美元 / 桶，自 10 月 3 日高點累計跌幅超 12%。美原油同步大跌 4.7%，累計跌幅超 14%。

此次油價大跌，沙烏地阿拉伯毫無疑問成為「主角」，其釋放了強烈的增產信號。23 日下午，沙烏地阿拉伯能源部長表示，不排除產油量將再度提高 100-200 萬桶 / 日的可能性；晚間，沙烏地阿拉伯阿美 CEO 喊話，可以在三個月內將產量提高至 1200 萬桶 / 日。這就意味著沙烏地阿拉伯重回「世界第一產油國」寶座，比第二名俄羅斯多 130 萬桶 / 天。

事實上，沙烏地阿拉伯 9 月產量已超 1050 萬桶 / 天，剩餘產能約為 200 萬桶 / 天。沙烏地阿拉伯此次增產可能將啟動所有剩餘產能，極限產量將突破 1250 萬桶 / 天！

來源：脫水機構

沙烏地阿拉伯增產表態再為油價下跌添加動能，而 10 月以來油價一直維持弱勢，這是原油供需及市場情緒綜合結果。供需方面， OPEC 九月產量（+13.2 萬桶 / 天）連升 4 個月至 3276 萬桶 / 天，創 14 個月峰值；而世界原油需求預期轉弱，IEA 下調原油需求增量 11 萬桶 / 天，OPEC 下調 8 萬桶；本周 API 原油庫存大增近 1000 萬桶。市場情緒方面，受美國升息影響，避險情緒衝擊原油期貨市場。

2、作為產油大國，沙烏地阿拉伯為何自毀長城？

沙烏地阿拉伯此次動用能源部長、阿美 CEO，釋放強烈的增產信號，導致布蘭特原油加速跌破 80 整數關口。然而，作為產油大國，沙烏地阿拉伯財政狀況與油價相互捆綁。根據 IMF 及惠譽的研究報告，若 2018 年油價保持在 70 美元 / 桶以上，沙烏地阿拉伯才能夠維持國內財政平衡。

沙烏地阿拉伯為何用如此激烈的方式，自毀「油價長城」？核心目的，在於得到川普的支持。

（1）中期選舉即將開始，川普需要油價下跌以提高支持率。美國中期選舉將於 11 月 6 日拉開帷幕，而持續上漲的油價將川普政府陷入進退維谷的不利境地：一方面，高油價引發國內不滿情緒，這將影響中期選舉；另一方面，美國原油產量已超 1100 萬桶 / 天，美國也是高油價最大受益者之一。在這兩難之中，川普選擇力保中期選舉，並頻頻點名批評 OPEC。沙烏地阿拉伯釋放強烈增產信號，正中川普下懷。

（2）沙烏地阿拉伯王儲深陷「卡舒吉失蹤案」，需要美國支持。自沙烏地阿拉伯異見記者卡舒吉在沙烏地阿拉伯大使館失蹤以來，越來越多線索指向沙烏地阿拉伯王儲。西方國家多次對沙烏地阿拉伯表達強硬立場，唯獨川普表態曖昧，其女婿庫什納發聲力挺沙烏地阿拉伯。沙烏地阿拉伯王儲若想從卡舒吉事件全身而退，美國的支持至關重要。

3、沙烏地阿拉伯計劃增產，能逆轉原油走勢嗎？

沙烏地阿拉伯喊話增產，短期內嚴重衝擊市場情緒，引發原油暴跌。然而，我們認為這並沒有改變原油牛市，主要基於兩大原因：原油供需缺口將持續擴大；伊朗問題可能引髮油價上漲。

（1）需求邊際增量下調，然而供需缺口大幅擴大

IEA、OPEC 十月報，均小幅下調 2018 年原油需求增量。但是，原油需求仍處於黃金時代。第三季，原油需求環比增 145 萬桶 / 天至 9935 萬桶 / 天，第四季將歷史首次突破 1 億桶 / 天。OPEC 預計 2019 年下半年原油需求將更加火爆，日均需求超億桶將成新常態。

在需求旺盛、供給不足影響下，我們預計第四季原油供需缺口將突破 106 萬桶，連續三個季度處於供不應求狀態。這將為原油繼續上漲奠定堅實的基礎。

（2）伊朗禁運 11.4 日上演，地緣政治再度緊張

5 月川普退出伊核協議以來，發布一系列對伊朗制裁計劃。石油相關制裁設置 180 天過渡期，即自 11 月 4 日起恢復對伊朗原油出口的制裁，並要求其他國家減少進口。15 日，美國伊朗問題特別代表胡克表示，美國仍然希望將伊朗石油出口量歸「零」。

目前日本、韓國停止從伊朗進口石油，中國、歐洲減少進口。這導致伊朗產量減少約 40 萬桶 / 天，並繼續壓制伊朗原油產量。

我們預計，高油價時代仍將延續，這為上游油氣開發及服務領域帶來豐富的投資機會。後續我們將深度剖析油服投資機遇，敬請期待！