沙國稱將「負起責任」增加供給 油價跌破79美元

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前表示，不打算對西方石油消費國，實施與 1973 年相同的石油禁運措施，沙國會在原油市場，扮演「負責任」的角色，盡力增加原油供給；受此消息影響，今 (23) 日油價走低，跌破每桶 79 美元。

台北時間週一下午 4 點 29 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.08%，至每桶 78.97 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.52%，至每桶 68.81 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 疑遭殺害一事，導致美國與沙烏地阿拉伯關係緊張；美國總統川普放話，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」，沙國則揚言，要讓油價大漲。

不過，Khalid al-Falih 日前回應媒體提問時指出，沙國不會讓 1973 年的石油禁運再度上演，「我們沒有這個意圖」。

Khalid al-Falih 說，沙國會在原油市場，扮演具建設性、負責任的角色，盡力增加原油供給。

但他也表示，無法保證油價不漲，「我沒辦法保證，因為無法預測其他產油國會怎麼做。」

Khalid al-Falih 說，伊朗面臨美國制裁，「大家都不曉得，伊朗原油出口，會發生什麼情況；此外，利比亞、奈及利亞、墨西哥和委內瑞拉等國的原油出口，也可能下滑。」

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。