供應吃緊 鈀金價格創歷史新高 直逼黃金價格

主要用於汽車行業的鈀金，價格在週二 (23 日) 飆升至歷史新高，該金屬價格已在今年超越鉑金的價格，並拉近與黃金價格的距離。

分析師認為，供應吃緊、需求攀升與投機者重拾興趣，皆為鈀金價格飆升的可能原因。鉑族金屬 (PGM) 價格正處於沸騰狀態，鈀金今年迄今已上漲約 7%，達到歷史新高的每盎司 1150.50 美元，與黃金價格已相差不到 100 美元。

鈀金價格飆歷史新高

鈀金和鉑金的最大用途都存在於汽車行業，約有 5 成的鈀金需求來自減少汽車排放的觸媒轉化器，在減低廢氣排放的帶動下，鈀金需求持續增長。然而，值得注意的是，隨著電動汽車市場逐漸成長，鈀金在汽車行業的需求將逐步降低，因電動汽車不需要觸媒轉化器，但目前汽油車仍占大宗。

全球約有 80% 的鈀金由俄羅斯和南非生產，接下來為加拿大和美國，一些分析師指出，最新的擔憂為，俄羅斯恐控制產量，使供應下滑，以應對美國欲退出《中程飛彈條約》的計劃，若真減少產量，鈀金價格將急速攀升。

另一方面，中國在 10 月 22 日公布個人所得稅專項附加扣除政策，欲刺激經濟增長。此消息推升了工業金屬價格上揚，亦帶動鈀金價格走勢，中國為鈀金主要消費國之一。最近中國汽車市場在走弱，若汽車市場受到減稅刺激，將有望帶動鈀金需求。

鈀金的表現優於其他貴金屬，過去 7 週鈀金價格漲幅超過 35%，而黃金、鉑金和白銀的漲幅均為個位數。