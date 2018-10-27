IKEA、愛迪達都是客戶！這家公司用「熱熔膠」打進龍頭供應鏈

撰文／勵心如

接著劑占終端產品比重非常小，甚至不到千分之一，但從寶特瓶飲料的外標籤、泡麵蓋的黏合，到沙發、運動鞋鞋面和底部的黏著，幾乎所有產業都會用到熱熔膠。

「環保、自動化，這兩樣是我們的核心價值。」董事長王勝義說，熱熔膠跟溶劑型接著劑相比，完全不含具汙染的揮發性有機化合物；而在台灣還以搭配噴槍、人工黏合的熱熔膠條為主時，誠泰就專注在配合自動化設備的熱熔膠。

35 年前，誠泰僅是一家高雄的熱熔膠小廠，今年 10 月 29 日就要轉上櫃。如今，統一、IKEA 都名列其終端客戶名單；阿迪達斯（adidas）的每一雙專業足球鞋的後踵黏合，幾乎都採用誠泰的熱熔膠。他們怎麼做到的？

最早在 1983 年，29 歲的王勝義，和大同大學化工系同窗賴清渠、葉晉發一起創業，生產的熱熔膠條，原本主力是賣給代工廠以及銷售到歐美賣場通路，當時誠泰僅是眾多熱熔膠廠的其中一家，直到轉機到來。

第一個轉機是食品廠的產線自動化。九○年代，黑松等食品大廠開始引進自動化設備，「自動化用的膠跟膠條完全不一樣。」王勝義說，要配合設備生產速度、熱熔膠機操作條件來開發。誠泰透過與諾達等設備代理商合作，打進市場，取代進口熱熔膠。

拉開與對手差距

毅然砍掉兩成膠條業務

「我們看到未來自動化商機。」王勝義說，九三年，決定收掉仍占公司營收兩成的膠條業務，「當時國內生產的自動化熱熔膠，我們產量最大。」膠條的技術門檻低、市場需求大，新廠商不斷進來，誠泰為了拉開差距，決定全力投入毛利較高的自動化熱熔膠；九五年迎來第二個轉機：鞋類代工大廠豐泰主動找上門，讓誠泰首次跨進鞋業。

「NIKE 要降低 VOC（揮發性有機化合物），豐泰和我們一起開發。」為了接下這張訂單，誠泰也啟動廠內人員教育訓練。就這樣，豐泰成為第一大客戶，每個月出貨百噸。這個合作是誠泰向前邁進的一大步，但不久卻在這裡跌了最慘痛的一跤。

「當時我們不知道國際品牌交易規矩。」王勝義說，誠泰沒想過要找 NIKE 評鑑、列入供應商名單，兩、三年後，德國漢高等國際接著劑大廠陸續加入 NIKE 供應商名單後，誠泰就被屏除在供應鏈之外。

失掉大客戶的教訓太慘痛，九七年，誠泰主動找上阿迪達斯代工廠清祿鞋業、寶成、萬邦，這次合作更得心應手，順利切入阿迪達斯供應鏈後，進一步站穩市場地位。

抓緊龍頭客戶

跳脫競價紅海市場

當時阿迪達斯要在專業足球鞋的後踵黏合上導入熱熔膠，「阿迪達斯先找德國漢高、美國富樂開發，但都沒成功。」後來找上誠泰。「對大廠來說，熱熔膠的量不大，不願意投入這麼多人力和時間來測試、開發。」總經理蘇忠仁說，但專注在熱熔膠的誠泰要鞏固市場地位，「我們是非做不可。」

誠泰歷經近一年的測試，甚至將黏著後的足球鞋，從印尼裝上船、在海上航行 28 天，模擬出廠後送到歐美市場的冗長海運過程，確保運行過程中，接著部分不會質變。順利開發後，至今阿迪達斯專業足球鞋後踵黏合，仍採用誠泰產品，並陸續打進了 PUMA、New Balance 供應鏈。

來源：《今周刊》 1140 期

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