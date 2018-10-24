虹揚-KY董座稱近期客戶拉貨態度觀望 惟明年展望依舊樂觀

二極體供應商虹揚 - KY(6573) 董事長方丁玉表示，雖然客戶端拉貨出現觀望，但公司積極朝車用、醫療、物聯網、智慧家電等市場發展，加上揚州新廠明年正式啟用，對後續營運依舊抱持樂觀看法。方丁玉表示：「今年對於二極體產業算是比較大的挑戰，年初經歷過原物料大幅度波動連帶推動產品漲價，年中中美貿易戰、中國 531 新政等影響下，客戶的拉貨也開始出現觀望期，但客戶與產業的因應速度也非常快，許多客戶已經逐漸完成產能、產線轉移的動作，後續應該會逐漸恢復拉貨動能，且因為二極體產品與全球用電需求息息相關，目前觀察全球各產業對於電器、產品的充電效率、變頻及省電需求都持續增加，因此對產業還是有信心，因此明年我們有訂下三個大策略，分別是『全球業務布局版圖擴大』、『積極發展車用、醫療、物聯網、智慧家居產品』、『產能遷移計畫』。」



在中美貿易戰與中國 531 新政影響開始前，虹揚 - KY 在年初已開始加大全球布局，以降低對單一產業的依賴。方丁玉提到，近期開始擴大參加印度、台北、香港等地方舉辦的電子展，積極拓展國際市場。



虹揚 - KY 發言人程御峰表示：「為了因應更快速的充電效率、更省電的需求趨勢，虹揚 - KY 將持續研發二極體新產品，在產品設計上不斷升級，提供客戶更高規格、高效率的二極體產品。除了在印度、上海、德國參展外，明年也計畫前往日本、韓國、墨西哥、美國等地參展，與各地廠商進行產品共同開發與合作，期待可帶進更多業務合作機會。」



此外，虹揚 - KY 2019 年將加快進行多元產業布局，方丁玉點出，正積極朝車用、醫療、物聯網、智慧家電等市場發展。近期於各大電子展展出多種車用二極體產品及橋式整流器，旗下子公司台灣玻封也於日前決議轉投資美系二極體供應商在台子公司台灣迪安科技，打入醫療用設備市場。



程御峰提到，台灣迪安科技的產品主要應用在醫療用設備市場，台灣玻封投資台灣迪安科技，短期內可透過台灣迪安科技掌握醫療產業之需求，長期則期望將台灣玻封、虹揚 - KY 本身之產品與醫療產業連結，共同開發所需之產品。虹揚 - KY 也期望能在年底前能通過可符合醫療產品需求的二極體產品認證，對於虹揚 - KY 於醫療市場的布局將會有更進一步的幫助。此外，由於物聯網及智慧家居對於電源使用及管理需求上升，帶動電器更換潮，也讓二極體的需求增加。



另外，虹揚 - KY 於揚州的新廠分為兩期建造，目前第一期進度已接近完工，機台也已陸續設置完成，完成進度已超過八成，明年開始將與客戶共同進行產線測試與認證。相較於舊廠而言，揚州新廠產線效率與最大產能也將有所提升，目前新廠規劃多條產線，包括 Press fit、橋式整流器等。



程御峰進一步補充，虹揚 - KY 為因應揚州當地政府政策而進行的廠房搬遷，除了拆遷完成後，將與當地政府討論補貼金額外，公司也已有規劃新舊廠產線轉移的配套措施，預計將不會影響到客戶二極體產品訂單的生產，且揚州新廠在整體規劃上，產線效率更高，預估 2019 年起每年將成長 4% 的產量。

