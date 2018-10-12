虹揚-KY處分子公司閒置廠房 提升業外收益

虹揚 - KY(6573) 公告 9 月份合併營收 1.6 億元，月增 4.28%，較去年同期下滑 12.24%，累計前三季合併營收為 16.5 億元，較去年同期年成長 5.97%。日前虹揚 - KY 董事會決議通過處分旗下子公司台灣玻封桃園湧光廠廠房及土地，發言人程御峰表示，該公司於去年 11 月收購台灣玻封電子 70% 股權後，便持續整合技術、產能。



他表示，目前預計將閒置廠房售予美系二極體供應商在台子公司，此次處分將可望提前讓台灣玻封降低閒置廠房的負擔，減少折舊與攤提的支出，也將提升虹揚 - KY 的業外收益，同時台灣玻封預計將轉投資美系二極體供應商在台子公司約 0.4 億元，取得 20% 股權。



為分散單一產業、地區的供貨風險，虹揚 - KY 加強全球業務佈局，程御峰表示，業務團隊剛完成 9 月印度電子零組件暨製造展，後續將配合當地業者需求，持續進行產品開發合作。



而印度展結束後，接連是台北國際電子產業科技展與香港的秋季電子展 (秋電展)，該公司整合台灣玻封玻璃鈍化晶圓與相關技術，發表多款車用、家電類的二極體產品與橋式整流器，如 Press Fit 車用整流二極體、低導通順向電壓蕭特基產品等，加速多元海外佈局。

