半導體晶片漲價＋中國太陽能政策轉變 虹揚-KY今年營運辛苦

二極體廠虹揚 - KY(6573) 受到上游半導體晶片漲價，導致成本提升，加上中國太陽能政策轉變，導致今年獲利不如過往。虹揚表示，過去獲利成長，今年在許多因素變動下，獲利將衰退。虹揚 8 月營收 1.53 億元，月減 13.7% ，年下滑 12.07%，公司表示，9 月營收可能仍為下滑態勢，主要原因是上游半導體晶片漲價，造成成本提升，加上中國太陽能政策改變，本來自電自用，多出來的還可以賣回給政府，也就是政府有補貼，但是現在有總裝機量的限制，使太陽能業務減少，只能說今年是營運變動較大的一年。



至於中美貿易戰的影響，公司表示，雖然主要以外銷為主，但是分散市場，因此影響有限。