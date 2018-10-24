〈旺宏法說〉Q3毛利率降至35% 每股純益1.05元 前3季EPS年增1倍

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (24) 日召開法說會並公佈第 3 季財報，第 3 季毛利率受到 ROM 出貨比重拉升與提列庫存損失影響，季減 10 個百分點、為 35%，稅後純益 19.16 億元，每股純益 1.05 元；前 3 季稅後純益 61.25 億元，每股純益 3.39 元，較去年同期增加逾 1 倍。

旺宏第 3 季合併營收 100.3 億元，季增 13%，年減 4%，毛利率 35%，季減 10 個百分點，年增 3 個百分點，營益率 18%，季減 6 個百分點，年減 2 個百分點；稅後純益 19.16 億元，季減 18%，年減 10%，每股稅後純益 1.05 元。

旺宏今年前 3 季合併營收 279.71 億元，年增 18%，毛利率 40.7%，年增 6.64 個百分點，營益率 21.08%，年增 7.98 個百分點；稅後純益 61.25 億元，年增 1.08 倍，每股稅後純益 3.39 元。

旺宏董事長吳敏求表示，第 3 季營收表現不如預期，主要原因為美中貿易戰的不確定因素增加，使需求受到影響，而任天堂的出貨動能略低於預期，但仍較去年同期增加。

毛利率部分，之所以較上季減少 10 個百分點，吳敏求解釋，一半因素來自下半年任天堂 ROM 出貨比重拉升，而產品屬高密度使毛利率下滑，另一半因素則為按照進度提列現有庫存損失，若存貨銷出即可回沖，SLC NAND 銷貨較去年同期衰退也有影響。

營益率表現部分，吳敏求指出，今年第 1 季至第 3 季，產品大多維持穩定價格，沒有太大變化，因此營益率受到的影響相對較小，第 4 季原則上也將維持價格，但會針對特殊需求採取不同做法。

從第 3 季產品別來看，Flash 營收比重約 55%，季減 16%，年減 15%，主因為美中貿易戰，使中國市場標案停擺，需求遭遇亂流，產品線營收為近 3 年同期新低；晶圓代工事業占比 6%，同樣受到美中貿易戰影響，使營收季減 21%，年減 9%，但代工事業佔比不大，對整體營收影響並不明顯。

其中，分析第 3 季 NOR Flash 產品應用，分為消費性、通訊、電腦、車用，工業、醫療與航太及國防 (I.M.A.) 應用五大類，其中，I.M.A. 加上車用的佔比已從去年同期的 17%，成長至今年第 3 季的 25%，顯示旺宏佈局 I.M.A. 與車用成效漸顯，且車用為其中唯一同時較上季與去年同期成長的應用類別，需求成長持續強勁。

ROM 產品部分，營收占比為 39%，受惠下半年進入出貨旺季，營收季增 147%，年增 15%，營收規模持續創高，達到 19.86 億元，逼近 20 億元大關，其中，容量超過 64Gb 產品比重已逾 6 成。