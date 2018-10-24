〈2019產業展望〉景氣趨緩產值成長率連2年下滑 明年台製造業產值估約20兆元

工研院產科國際所今 (24) 日公布對明年的台灣製造業景氣展望預測，IEKCQM 預測，明年台灣製造業產值將為 20.07 兆元，產值成長率為 3.21%，低於今年的 4.75%，將是連 2 年下滑，成長主力來自資訊電子與化工等製造業，全球景氣趨緩使外部需求減弱，成為影響國內製造業成長放緩的主因，明年關注重點為全球景氣動能，與美中貿易紛爭。

明年台灣製造業產值將 20.07 兆元，產值成長率 3.21%，低於今年的 4.75%。受到明年全球景氣趨緩，導致外部需求可能減弱，是影響我製造業成長放緩的主因。工研院指出，明年全球景氣動能與美中貿易紛爭，將是影響我製造業前景的關注重點。

回顧今年，工研院 IEKCQM 預測團隊表示，今年全球景氣維持擴張，我國對外出口也已連續 23 個月維持正成長，反映今年製造業生產出口亮麗，預估今年台灣製造業產值成長率為 4.75%，不過，各項景氣指標反轉態勢漸趨明顯，加上美中貿易戰延續，衝擊兩大經濟體表現，預期明年全球經濟動能將會逐漸趨緩。

IEKCQM 預測，明年台灣製造業產值將為 20.07 兆元，產值成長率為 3.21%，低於今年的 4.75%，包括明年全球景氣趨緩，可能使外部需求減弱，都是影響國內製造業成長放緩的主因，且明年全球景氣動能與美中貿易紛爭，將是影響台灣製造業前景的關注重點，但隨著物聯網與人工智慧等新應用導入，電子零組件與終端產品出貨，仍可支撐明年製造業表現。

IEKCQM 預測團隊分析，明年包括美中日及歐盟等主要經濟體，成長預測相較今年保守，將連帶影響台灣製造業的整體外銷需求，且美國聯準會及歐洲央行的貨幣政策趨緊，墊高資金使用成本，而貿易保護主義也持續干擾全球經貿局勢，不確定性因素已導致企業投資信心受影響，恐進一步削弱經濟成長動能。

從國內四大製造業類別金屬機電、資訊電子、化學工業與民生工業來看，IEKCQM 認為，明年化學工業和資訊電子仍為台灣製造業成長主力，金屬機電及民生工業則是保持微幅成長。

化學工業部分，美國制裁伊朗在即，加上石油輸出國家組織 (OPEC) 持續限產，使原油供給偏緊，化工產品報價走揚，但能源價格受制於美國頁岩油增產影響，價格上漲空間有限，明年化工產品可能呈現「價熱量溫」的情況，IEKCQM 預測明年化學工業產值為 5.24 兆元、年增 5.22%。

資訊電子部分，市場預估明年終端產品出貨仍可穩健成長，惟全球智慧手機需求漸趨飽和，各大廠牌紛以高階機款提升價位的策略，補強有限的銷量成長，後續市場反映將左右供應鏈接單的擴張情況，IEKCQM 預測，明年資訊電子業產值為 6.83 兆元，年增 3.10%。

IEKCQM 指出，製造業的外部環境不確定性已升高，加上美中貿易戰使日本與韓國等科技大廠，相繼傳出降低中國產能，顯見營運基地轉移與企業回流將成為趨勢，台商因應美中貿易戰的首要議題，將是確保供應鏈網絡的調整平順。