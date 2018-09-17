〈聲寶法說〉業外收益Q3入帳 聲寶前3季每股純益逾1.2元 全年獲利優去年

聲寶 (1604-TW) 今 (17) 日召開法說會，孫公司新寶電機東莞廠房及土地處分利益 2 億元預計第 3 季入帳，每股貢獻 0.4 元，法人估今年前 3 季每股純益將超過 1.2 元，全年營收力拚持平，毛利率維持一定水準，今年本業獲利加上業外挹注，全年獲利表現優於去年。

聲寶今年上半年營收 40.21 億元，年增 1.6%，毛利率 18.4%，年增 2.7 個百分點，稅後淨利 3.51 億元，每股純益 0.73 元，已超過去年全年 EPS 0.67 元；8 月營收 5.44 億元，月減 10.16%，年減 16.24%，累計前 8 月營收 51.71 億元，年減 3.68%。

聲寶指出，7、8 月內銷衰退，主因冷氣銷售旺季結束，另外，年金改革及選舉因素，也影響消費力道，出現兩位數的衰退，衰退幅度超出預期，今年上下半年營收比重為 6 比 4，預估 9-12 月需有成長，才能維持今年營收的持平表現。

聲寶坦言，下半年營收表現趨緩，尤其第 4 季變數仍高，預計 10 月將有新品上市，盼可帶動買氣，推升第 4 季營收成長或持平，不過，在業外收益入帳，加上本業獲利維持，今年獲利將優於去年。

聲寶表示，內銷占比達 90%，四大商品分別是冷氣約 20%、冰箱 17%、LED 顯示器 12%、洗衣機約 60%，小家電包括除濕機等約 15%；外銷比重約 10%；聲寶目前股本 49.9 億元，在辦理現金減資 20%，及庫藏股註銷 1.5 萬張，預計第 4 季股本將降至 38.72 億元。