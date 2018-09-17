〈聲寶法說〉逾6萬坪資產活化開發中 明年首季入帳3.69億每股貢獻0.95元

聲寶 (1604-TW) 今 (17) 日召開法說會，針對近年來資產活化及開發提出說明，包括各廠區及物流倉庫等，面積合計達 62637 坪，已出售台中分公司土地 1418 坪，處分利益 3.69 億元，預計明年第 1 季入帳，以減資後股本計算，將貢獻每股純益 0.95 元，興建中的台南廠也預計 2019 年底完工。

聲寶指出，台中分公司已在今年 6 月以 5.35 億元出售，處分利益 3.69 億元，預計明年首季認列，以減資後資本 38.72 億元，貢獻 EPS 0.95 元；此外，台南廠包括土地及廠房設備興建等預計投資 12.2 億元，主要生產智慧節能、健康環保的 IOT 生活家電。

聲寶表示，台南廠基地面積 26150 平方米，約 7910 坪，將興建地上 4 層，地下一層建築，作為生產基地及物流倉庫，已在今年 8 月開工，預計 2019 年底完工，2020 年後加入投產，初期以冷氣、洗衣機、空氣清淨機為主，供內銷之內，外銷則以監視器為主，至於冰箱的產線會晚一點。

聲寶指出，在台南廠完工後，會陸續把林口廠區生產線遷移到台南廠，林口廠區則會進行開發規劃；林口廠區面積達 14 萬 8071 平方米，約 44791 坪，目前還有待規劃中。

聲寶表示，林口麗林段聲寶屋已經完工，已取得使用執照，正在申請房屋權狀，預計最快可在年底前出租，聲寶屋基地面積 2085 平方米，約 631 坪，為地上 9 層地下 2 層的建築，店面加住房共 59 間房，樓地板面積 7332 平方米，約 2218 坪。

聲寶土城廠面積約 15939 平方米，約 4821 坪，已獲內政部核准地目變更，從工業區用地變更為住商綜合區，目前正在新北市政府審核地目變更計畫中，聲寶指出，土城廠捐地後基地約 3934 坪，規劃興建 1 棟銀髮住宅、2 棟住宅大樓。

聲寶表示，至於是自建或是聯合開發、合建等，目前還未決定，2 棟住宅的規劃也會視情況進行調整；另外，規劃中的資產還包括岡山物流倉庫，面積 10135 平方米，約 3066 坪。