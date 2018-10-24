台股10月蒙塵 國泰證期鳴第一槍下修Q4低點至9200點

國泰證期研究部今 (24) 日在券商中開出第一槍，宣布下修台股第 4 季低點到 9200 點，主要因素有 3 點，包括國際上非經濟因素干擾不斷、美國聯準會仍將持續升息導致亞股成為外資提款機，再加上電子企業第 4 季獲利下修。

國泰證期說明，非經濟因素干擾不斷，一時難解，目前除了之前已估計到的英國脫歐僵局和義大利公債殖利率飆升到 3.4% 外，近期有許多新增的非經濟因素持續干擾市場，如沙烏地阿拉伯與美國人權衝突、俄羅斯威脅美國退出核武條約發展新型導彈。

另一方面，美中貿易戰依然無解，除了明年 1 月 1 日美國即將實施對中國 2000 億品項的懲罰型關稅 25%，近期又新增川普以美墨加貿易協定中的 32.10 條款來圍堵中國的新策略。

第二，由於一般預期聯準會仍將持續升息 1 碼，亞股成為外資提款機，包括台股權值股。

國泰證期認為， 外資 11 月開始啟動休假模式，因此 10 月積極從各亞洲股市賣股提款，以台股的狀況，上周在集中市場賣超 414.49 億元，連續 3 周賣超達 1219.22 億元。

第三，電子企業獲利遭下修，由年增 3.27% 下調到 - 0.35%，也將進一步造成波動較預期大。

整體來看，國泰證期表示，這次的修正除了要等外資放假歸隊外，也有待企業獲利第 1 季可望見好轉。

目前除了國泰證，群益證則指出，「目前尚未下修指數，但一定會」，主要原因同樣是「國內外不確定因素實在太多」，而不僅貿易戰，國內選舉也會造成部分影響，預計 11 月初就會有新報告出爐。