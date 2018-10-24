【大行報告】中泰證券：併表效應致百洋股份(002696-CN)前三季度業績高增長

中泰證券發表研報指，百洋股份(002696-CN)發佈三季報，其中，火星時代於2017年8月併表，楷魔視覺於今年7月併表，併表效應致公司前三季度業績同比大增158.70%，歸母淨利達1.30億元，增幅位於此前預告140%-170%區間中部偏上位置。此外，前三季度，公司綜合毛利率達24.34%，增長9.4個pct，增幅明顯;期間費用率13.96%，增長2.21個pct。

研報指出，火星時代目前已在北京、上海、廣州、深圳、杭州等13個城市設立了15個線下教學中心。下半年一般為其招生旺季，從17年業績分佈來看，8-12月收入佔全年的46%，淨利潤佔全年的66%。18年火星業績承諾為1.08億元，從前三季度表現來看，預計順利完成問題不大。

此外，火星時代於6月底成功收購楷魔視覺80%股權。楷魔視覺專註頭部電影市場高端特效製作，火星時代主打影視後期培訓，楷魔可為火星學生提供實訓機會，而火星也可協助楷魔擴大產能，二者的協同效應有望逐步顯現。

同時，公司10月與廣西信息職業技術學院簽署合作辦學協議，計劃聯合開辦數字藝術學院，合作期限20年，招生目標3000人，有望進一步深化公司教育產業鏈佈局，同時打造新的利潤增長點。

百洋股份預計全年歸母淨利潤1.92-2.15億元，同增170%-190%。中泰維持公司2018、19及20年備考淨利潤1.97、2.41及2.77億元的盈利預測，攤薄每股收益為0.50、0.61及0.70元。