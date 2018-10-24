〈全球金融股大跌〉2008年歷史重演？全球銀行股崩盤中

2008 年金融危機時，許多銀行面臨破產危機，需依賴政府紓困。而目前，銀行股處於與當時相似情況，全球系統重要性銀行 (G-SIBs) 的股票與 Stoxx 600 銀行指數跌入熊市，美國 KBW 銀行指數下跌達 17%。

金融機構或銀行體系的健康對於經濟來說至關重要，市場人士分析，因為金流為經濟的命脈，當流動性降低或信貸緊縮時，企業融資成本在短時間內大幅揚升，即可能重演 2008 年的金融危機。

全球系統重要性銀行股，2016 年在川普當選美國總統後，曾一度飆升，現在卻慘跌，從今年 1 月高點暴跌 27%。

全球系統重要性銀行股走勢

美國 KBW 銀行指數亦因川普當選而飆升 55%，主要由於美國政府承諾對銀行放鬆管制，以及美國通過稅改。儘管目前尚未落入熊市，但也已從 1 月 29 日的高點下跌 17%，為 2017 年 9 月 18 日以來的低點。

KBW 銀行指數從今年 1 月高點下跌 17%

歐洲銀行股更為悲慘，該行業陷入一次又一次不同的危機，在金融危機後，又面臨歐債危機。涵蓋主要歐洲銀行 Stoxx 600 銀行指數，自 2018 年 2 月 29 日以來下跌了 26%，年減 23%。

Stoxx 600 銀行從今年高點下跌 26%

Stoxx 600 銀行指數在金融危機後，一直處於低迷情況，無法重回歷史高點，24 日暫報 141.17 點，與金融危機前超過 530 點的高水平相差極大。

而今年與 2008 年不同的情況在於，經濟面臨全球貿易戰的危脅。許多企業認為貿易戰正在傷害銷售與利潤，舉例來說，船舶製造商 Marquis-Larson Boat Group 的執行長表示，歐盟對美國製造的船隻課徵 25% 關稅，對該行業有災難性影響。

活動組織 Tariffs Hurt the Heartland 指出，關稅正在傷害美國企業，數據顯示，美國企業今年 8 月支付的關稅比一年前高出 45%，或達 14 億美元。這些額外的支出，對於不同規模的企業將帶來傷害。

以現況來看，貿易戰不會在短期內結束，若全球股市和銀行股持續下跌，投資者需有心理準備。