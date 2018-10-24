阿里上演「低點」保衛戰 京東股價跌回四年前

• 阿里京東否認縮招

阿里巴巴 / 周二漲幅：-1.44%/ 報 146.65 / 距年內高點：-31%/ 距月內低點 9%

有傳言稱，阿里已縮減 headcount，所有業務線不批 offer，京東「全面停止社招」，今年網路行業校招也面臨前所未有的嚴峻局面。不過，阿里、京東紛紛否認了縮招傳聞。

「縮招」某種程度上是企業悲觀預期的體現。阿里和京東雙雙站出來否認，預示着兩家電商巨頭希望藉此提振市場信心。

阿里巴巴目前股價位於下降通道下軌，下跌趨勢有所放緩，關注 135.14 低點能否跌破。

京東 / 周二漲幅：-1.32%/ 報 23.23 / 距年內高點：-34%

京東股價再創新低，均線空頭排列，下跌趨勢明確，走勢弱於國內電商龍頭阿里巴巴。此外，當前京東股價距離 2014 年 IPO 發行價 21.75 僅相差 7%。

市場復盤

道瓊斯 / 周二收盤：-0.50%/ 報收：25191.43 / 距年內高點：-1%/ 距近期低點：+1%

標普 500 / 周二收盤：-0.55%/ 報收：2740.69 / 距年內高點：-7%/ 距近期低點：+1%

那斯達克 / 周二收盤：-0.42%/ 報收：7437.54 / 距年內高點：-9%/ 距近期低點：+2%

中概股 ETF / 周二收盤：-2.57%/ 報收：33.42 / 距年內高點：-35%/ 距近期低點：+1%

美股周二收跌，不過主要股指收盤跌幅較盤中最大水平已顯著收窄。道指晨間一度下挫近 550 點、標普 500 指數一度跌穿 2700 關口。

科技股方面，奈飛收漲 1.1%，谷歌母公司 Alphabet 收漲 0.32%。Facebook 則收跌 0.25%，亞馬遜收跌 1.15%，微軟收跌 1.4%。

在美上市中概股周二收盤普跌，阿里巴巴等七隻知名中概股多數收低，其中微博跌逾 3%，搜狐漲超 2%，其他五隻股票均跌逾 1%。

• 新東方財報不佳 收盤大跌 16%

新東方 / 周二漲幅：-16.06%/ 報 52.75 / 距年內高點：-51%

東方發布 2019 財年一季報。財報稱，新東方第第一季營收 8.598 億美元，年增率增長 30.1%，歸屬新東方的凈利潤為 1.232 億美元，年增率大幅下滑 22.2%，不及市場預期。

受財報的影響，新東方收盤大跌 16.06%，股價創本輪下跌新低，強化了股價空頭趨勢。

• 亞馬遜財報披露在即

亞馬遜 / 周二漲幅：-1.15%/ 報 1768.70 / 距年內高點：-14%/ 距回調低點 + 4%

同花順美股訊，10 月 23 日 Jefferies 維持亞馬遜評級為買入，最新目標價為 2260.00 美元。與此同時本周四盤後（北京時間周五早上）將披露第三季財報。

交易機會

• 騰訊回應收緊傳聞

騰訊 / 周二漲幅：-4.6%/ 報 277.8 / 距年內高點：-42%/ 距回調低點 + 5%

據全天候科技指出， 騰訊回應「投資收緊」傳聞稱，目前進行中的投資項目超 30 個。一方面持續進行智慧產業、遊戲電競、內容等領域投資及再融資，另一方面在前沿和企業服務等領域持續發力。

由於外延投資併購成為騰訊營收增長的重要來源，故此番「投資收緊」傳聞引發市場高度關注。

騰訊股價目前位於下降通道下軌，客觀上存在一定支撐，但近期反彈力度較弱。

• 中國平安三季報中規中矩

中國平安 / 周二漲幅：-3.56%/ 報 65.51 / 距年內高點：-18%/ 距回調低點 + 22%

昨日盤後，中國平安披露三季報，前第三季實現營業收入 866.64 億元人民幣，年增率增長 8.6%；歸屬於平安股東的凈利潤 204.56 億元，年增率增長 6.8%；基本每股收益 1.14 元。

短期看，中國平安股價呈現震盪上升趨勢，但近期波動率明顯上升。

• 海康威視大股東增持

海康威視 / 周二漲幅：-5.88%/ 報 23.68 / 距年內高點：-46%/ 距回調低點 + 6%

2018 年 10 月 23 日 ，電科投資通過深圳證券交易所交易系統增持了公司股份 1, 316,950 股，約占公司股本總額的 0.014%，增持均價為 23.589 元 / 股。

本次增持前，電科投資間接持公司股本總額的 41.56%；本次增持後，合計間接持有本公司股本總額的 41.57%。同時，公告中還稱，電科投資後續擬增持總額為 1.5 億至 3 億元人民幣之間 。

大股東增持利多公司股價，美中不足是本次增持力度不大。雖然海康威視近期股價在下降通道下軌獲支撐，但近期反彈力度較弱。

• 恆大三個月內三度增持嘉凱城

中國恆大 / 周二漲幅：-4.43%/ 報 19.00 / 距年內高點：-34%/ 距回調低點 + 3%

嘉凱城 10 月 23 日晚間披露公告稱，控股股東恆大子公司凱隆置業再度增持公司股份。根據增持計劃，凱隆置業在未來 12 個月內擬繼續通過深圳證券交易所交易系統增持公司股份，增持股份的金額不低於 1 億元。這也是近 3 個月來，恆大第三次增持嘉凱城。

許家印還出具承諾函，表示不再新增與嘉凱城院線業務存在同業競爭的業務。

料該公告將刺激嘉凱城股價上漲，恆大目前股價運行至關鍵支撐區域，短期出現反彈的機率較大。

• 多家機構唱多碧桂園

碧桂園 / 周二漲幅：-5.39%/ 報 7.9 / 距年內高點：-58%

證券日報發文稱，而作為目前銷售規模最大的房企，碧桂園同期的凈借貸比率僅為 59%，上市以來連續 11 年將凈借貸比率保持在 70% 以下，賬面擁有可動用現金餘額 2099.1 億元，此外，還有 2813.9 億元未動用銀行授信。

摩根大通在報告中表示，碧桂園上半年未入賬銷售達 7100 億元，其中 2250 億元將於下半年入賬，其餘大部分會於明年入賬，而該批未入賬款項仍未計在 2018 年下半年新合約銷售當中。

招商證券則在報告中表示，碧桂園土儲豐富、財務穩健，已經為可持續的盈利增長做好準備。雖然三、四線城市的房地產銷售受到棚改政策調整的影響較大，但碧桂園 2017 年的銷售中只有 2% 的銷售額與這一政策直接相關。

花旗銀行稱，碧桂園「比我們之前的預期恢復得更好」，「公司計劃在未來 5 年內投資 800 億元用於機器人業務。通過使用建築機器人，可以降低至少 10% 的建築成本並提高建築的安全性與質量。」

目前碧桂園已經跌破 8 元整數關口，空頭排列明確。

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