Fed 前主席保羅沃克：已在擔心下一次金融危機

前任美國聯邦準備理事會主席保羅沃克 (Paul Volcker) 週二 (23 日) 接受外媒訪問時表示：「他已經擔心下一次金融危機，金融業的健康狀況仍是一團迷霧。」並認為經濟決策者面臨的真正挑戰是，如何在金融業中獲得更好、更強大的監管權力。

沃克特別指出：「每個人都談論貨幣政策，但所有這一切的課題是我們需要更好、更強大的監管權力。」

沃克在 10 月 30 日發表的沃克回憶錄書中寫道，他擔心金錢對美國政治制度的影響，並認為美國正轉變為「富豪統治」。

聯準會政策方面，沃克表示不了解美國央行 2% 目標通膨的必要性。他寫道：「我對此感到困惑，2% 目標通膨的要求和限制幾年前就不在我的教科書中。我知道這是沒有任何理論依據的。」

美國銀行界傳奇性人物沃克從 1979 年 8 月到 1987 年 8 月擔任聯準會主席，最著名的事件就是他在 20 世紀 80 年代初故意讓國家陷入衰退，最終擊退扼殺經濟的通貨膨漲。聯準會在柏南奇的指導下，於 2012 年採取了正式的 2% 通膨目標。

在這回憶錄一書中，沃克還提到來自總統雷根壓力，要求他在 1984 年大選之前不要提升息。根據沃克的說法，在與雷根及其參謀長詹姆斯貝克 (James Baker) 會面時，貝克命令他不要在大選前升息，而沃克回應他無論如何都不打算提高利率。

整體而言，沃克檢視現在的金融環境，他看到是「各方面都是一團糟」，包括缺乏對政府機構的基本尊重，認為現在聯準會似乎正在追隨完全專制武斷的基準。

他悲觀的表示：「尊重政府、尊重最高法院、尊重總統，甚至尊重聯準會，這一切都已不復存在。」