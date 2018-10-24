〈半導體景氣冷〉SEMI: 9月份北美半導體設備出貨萎縮 月減6.5%

根據國際半導體設備材料產業協會 (SEMI) 今天發布的 9 月份出貨報告顯示，北美的半導體設備出貨量在 9 月份持續下滑，月減率超過 6%，不過，年增率仍維持在水平線上。

報告顯示，北美的半導體設備製造商在 2018 年 9 月份的全球銷出貨額為 20.9 億美元，比上個月的 23.7 億美元下降了 6.5%，連續四個月下滑。不過，比去年同期的 20.5 億美元的仍高出 1.8%。

2018 年每月半導體設備出貨額與年增率 (圖: SEMI)

據統計，北美半導體設備製造商出貨額在第三季較上一季減少了 14.9%，約為 67.1 億美元。報告表示，數字減少乃是由於季節性因素影響，預估到年底前這個數字將獲得明顯改善。

SEMI 總裁兼執行長 Ajit Manocha 表示：「北美半導體設備供應商的季度全球銷售額在最近一季中經歷了典型的季節性減弱。相對於第三季，我們預估今年第四季的投資活動將會有所改善。」先前，Ajit Manocha 曾表示 2018 年半導體設備相關支出可望連續四年成長。

SEMI 表示，對於明年的半導體設備市況看法樂觀，預估 2019 年全球半導體設備投資的金額將能達到 675 億美元，可望較今年成長 7.5%，並維持連續四年的成長，有望刷新歷史紀錄。